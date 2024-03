5 nouveaux 4x4 électriques | De la Mercedes EQG à la Ford F-150 Lightning

1 | Mercedes EQG

Le "Geländewagen" du 21ème siècle

2 | Range Rover électrique

Une bête de luxe

Le Range Rover électrique, quintessence du 4x4 de luxe, est attendu dans le courant de l'année. Il embarquera lui aussi une architecture 800V pour une recharge ultrarapide et offrira une profondeur de pataugeoire maximale de 85 centimètres, ce qui le différencie des SUV "lifestyle". Il est déjà possible de s'inscrire sur une liste d'attente, mais les commandes formelles ne sont pas encore ouvertes.

3 | Ford F-150 Lightning

Le roi des pick-up

La Ford F-150 Lightning est la version électrique du pick-up le plus vendu au monde et l'iPhone des pick-up tout-terrain. Avec l'option "autonomie étendue", la capacité de la batterie atteint pas moins de 131 kWh (ce qui correspond à la consommation domestique d'au moins dix jours d'une famille moyenne). Pour l'instant, ce véhicule est commercialisé uniquement aux États-Unis et en Norvège, mais il est également disponible dans notre pays via une importation parallèle.