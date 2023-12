Amoureux d'automobile: les histoires marquantes de 2023

C'est à Woking, une petite ville sans prétention à une bonne trentaine de kilomètres au sud-ouest de Londres, qu'est nichée l'écurie de Formule 1. Vu du ciel, le McLaren Technology Centre ressemble à un symbole du yin et du yang, avec d’un côté le bâtiment futuriste d’acier et de verre, et de l’autre, un lac artificiel dont l’eau contribue à refroidir l’ensemble des installations.

On pourrait s’attendre à des robots et des ordinateurs, mais ici, tout est fait à la main, ce qui est surprenant. C’est un peu comme si on regardait un grand chef en train de dresser une assiette.

3 | L'attention portée à la technologie du patron de Google Belgique

Thierry Geerts, le patron de Google Belgique, roule en Tesla Model Y Dual Motor All-Wheel Drive.

Lorsqu'il a enfin sauté le pas de l'électrique, il a d'abord voulu acheter une marque européenne. "Je crois que je les ai toutes testées à l'époque, mais ce n'était pas mon truc. En soi, elles sont plus belles, mais je pense que beaucoup d'ingénieurs n'avaient jamais conduit une Tesla. Ces dernières étaient tout simplement plus agréables. La conduite à une pédale fait toute la différence."

"Les amateurs de voitures parfaitement finies ne devraient pas acheter une Tesla", reconnaît-il. "Par exemple, les détails des portières et ne sont pas parfaits. Sur ce point, les Allemandes sont meilleures. Mais est-ce vraiment important?" Pour Thierry Geerts, l'essentiel repose dans la technologie.

4 | La spécialiste du climat Jill Peeters et sa Polestar électrique

Jill Peeters, météorologue et spécialiste du climat de VTM NEWS, est rapidement tombée sous le charme de sa Polestar 2 électrique.

Elle est aussi passionnée de voitures: elle a obtenu son permis de conduire dès l'âge de dix-sept ans et, en 2017, elle a acheté sa première voiture électrique: une petite Smart.

Aujourd'hui, elle en est déjà à sa troisième, une Polestar 2, avec laquelle elle a récemment conduit en Autriche. "J'ai économisé la moitié du prix à la pompe."

"J'ai également testé les Tesla de deux amis à l'époque, mais j'ai trouvé l'expérience de conduite meilleure dans la Polestar", affirme-t-elle.

5 | L'admirateur inquiet d'Elon Musk

André De Kegel est un ancien dirigeant d'entreprise pétrolière, et fut président de la Fédération Belge des Négociants en Combustibles (BRAFCO). Aujourd'hui, il conduit en électrique et voue un culte à Tesla. Il en conduit depuis treize ans et a même investi dans l'entreprise d'Elon Musk.

"Pour moi, Musk, c'est trois fois Einstein. Si vous voyez ce sur quoi il travaille, il a une longueur d'avance sur les autres."