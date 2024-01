La Morgan ARP4, une voiture de sport produite en seulement 50 exemplaires

"J'ai conservé ma première 4/4 pendant six ans, tout en en achetant d'autres entre-temps. Ensuite, lors d'une réunion en Corse, j'ai repéré une Plus 8 à vendre. Ça a été le coup de foudre et avant même de m'en rendre compte, j'avais vendu ma 4/4. Mais cette Plus 8 avait trouvé un nouveau propriétaire en à peine 15 minutes. À l'époque, elles n'étaient pas faciles à trouver. Il fallait attendre neuf ans pour obtenir un modèle neuf. Les bons de commande étaient revendus avec bénéfice. À ce moment-là, je pratiquais également la voile à un niveau élevé. Ma femme et moi avons décidé d'acheter une nouvelle Morgan lorsque nous aurions cinquante ans. Inge a toujours aimé les voitures, elle aussi. Lorsque nous nous sommes rencontrés, en 1988, elle possédait une Simca Plein Ciel et une Austin-Healey Sprite qui devait être repeinte."

Aujourd'hui, madame Streep conduit principalement la Morgan Plus 4 (2009). "Nous l'avons trouvée il y a plus de dix ans, complètement brûlée. Depuis que je l'ai restaurée, elle est plus belle que neuve. Son châssis et sa suspension avant sont identiques à ceux de 1936, avec un essieu arrière fixe et des ressorts à lames. Quand on passe dans un nid-de-poule, ça s’entend, mais ça ne fait rien!" (rires)

En 2015, il a acquis une Morgan ARP4 flambant neuve pour 88 000 euros. Il s'agit d'une série spéciale développée par la division sportive de Morgan, Aero Racing, pour célébrer le 65ᵉ anniversaire de la Plus 4. "Elle a été construite à cinquante exemplaires, dont trois ont été perdus. Le moteur 2.0 Cosworth développe 225 ch. Rien ne se passe en dessous de 3000 tours, après quoi il libère toute sa puissance et on peut monter jusqu'à 8000 tours."

La carrosserie est en bois recouvert d'aluminium. "À tort, on pense souvent que les Morgan ont un châssis en bois, mais il est toujours en fer ou en aluminium", précise Streep. "En revanche, l'habitacle et le plancher sont bel et bien en chêne. Depuis 1997, ce bois est traité, ce qui évite la pourriture. Auparavant, l'état du bois dépendait de l'utilisation et du stockage. J'en connais une de 1969 qui est encore en excellent état."

Sa Plus 8 (1990) n'affiche que 9800 kilomètres au compteur. "Je l'ai achetée en Allemagne, au terme de six mois de négociations avec le fils de l'ancien propriétaire, décédé. À l'époque, elle n'avait que 5000 kilomètres au compteur. J'en ajoute mille chaque année pour la maintenir en état de marche. Le moteur V8 3.9 de Rover - à l'origine, elle embarquait un moteur Buick – offre beaucoup de couple et assure une conduite très agréable. Les vitres Brooklands réduisent la prise au vent et confèrent à la voiture un look distinctif."

Comme il se doit pour un adepte de Morgan, Streep conduit à ciel ouvert, même par temps froid et pluvieux. "Nous sommes membres du club belge, néerlandais et anglais, et nous utilisons nos Morgan uniquement pour des road trips. Le plus mémorable nous a conduits le long des côtes écossaises. Pas une minute de pluie! Lors d'un autre voyage, au Pays de Galles, il a plu pendant seulement six minutes."(rires)

"L'achat de la Morgan ARP4 a été une expérience exceptionnelle, avec une visite de l'usine à Malvern», se souvient-il. "J'y suis allé cinq fois. C'est aussi ce qui fait la particularité de Morgan: vous connaissez les employés. Pendant la construction de votre voiture, ils vous envoient des messages. Vous pouvez même appeler le CEO si vous le souhaitez."

Jusqu'en 2013, il s'agissait de Charles Morgan, troisième génération de la dynastie. L'entreprise familiale a été vendue en 2019 au groupe italien Investindustrial, précédemment actionnaire du constructeur de motos Ducati et d'Aston Martin. La même année, Morgan a dévoilé la Plus 6. Bien qu'elle ait conservé l'apparence de la voiture de 83 ans, elle a été dotée d'un nouveau châssis et de la technologie BMW moderne. "Je l'ai conduite à plusieurs reprises et je la considère comme une véritable Morgan», déclare Streep. "L'accélération est impressionnante, mais lors de petits rallyes, l'expérience est moins intense. Si on parvient à maintenir une vitesse constante de 80 kilomètres par heure, c'est très bien. Dans le nouveau modèle, ça devient ennuyeux. Personne ne regrette son achat, mais beaucoup conservent leur ancienne Morgan."