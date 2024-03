La pièce de collection d'un "Porschiste"? Une Jaguar XK150 Roadster

"Cette voiture ne me coûte quasiment rien. La taxe de circulation est de 99,99 euros. J’ai investi dans sa rénovation, mais je pense que c’est un bon investissement — ou que sa valeur restera stable. Avec Porsche, la pérennité de la valeur est encore meilleure, probablement en raison de cette ‘qualité allemande’. La mécanique est aussi beaucoup plus simple. Un problème avec le moteur d’une 356 est vite résolu. La Jaguar, c’est différent. Et je reste un Porschiste dans l’âme. Le problème, c’est qu’avec une 356, on me refuse parfois l’accès aux rallyes parce qu’il y a déjà trop d’inscrits. Par contre, avec ma Jaguar, je suis toujours le bienvenu."