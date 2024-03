Le 4x4 électrique est là, mais qu'en est-il de l'autonomie?

D'ouest en est

Ensuite, plus on va vers l'est, moins il y a de bornes de recharge. Les pays baltes sont le paradis du hors-piste, mais ils sont encore peu pourvus en bornes de recharge, tout comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, les pays des Balkans et la Grèce.

Into the wild

Autre mise en garde: dans de nombreux pays, il n'est pas possible de rouler dans la nature sauvage. Il existe de belles pistes en Lorraine et dans les Ardennes françaises, tout comme dans les Vosges occidentales et les Pyrénées françaises et espagnoles, mais renseignez-vous préalablement sur ce qu'il est possible de faire exactement, et où. Pour les amateurs de tout-terrain hardcore, il existe généralement des pistes fermées, comme l'Offroad am Nürburgring dans l'Eifel et le Spielberg Red Bull Ring en Autriche. Ceux qui ne veulent pas être pris au dépourvu peuvent faire appel à une agence de voyage spécialisée pour planifier un itinéraire à la hauteur du défi.