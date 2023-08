"Les amateurs de voitures parfaitement finies ne devraient pas acheter une Tesla"

Conduite à une pédale

"Lorsque je me suis enfin décidé, j'ai d'abord voulu acheter une marque européenne. Je crois que je les ai toutes testées à l'époque, mais ce n'était pas mon truc. En soi, elles sont plus belles, mais je pense que beaucoup d'ingénieurs n'avaient jamais conduit une Tesla. Ces dernières étaient tout simplement plus agréables. La conduite à une pédale fait toute la différence. Je n'achèterai plus jamais de voiture sans cette unique pédale. Seul mon pied droit détermine ma vitesse - accélération et décélération - je trouve que c'est une façon très agréable de conduire. Mais beaucoup de voitures européennes n'ont pas cela, même de grands modèles comme la série ID de Volkswagen, pour laquelle j'ai un faible. En plus, on sous-estime beaucoup la nocivité de la poussière de frein. Or, avec la Tesla, je ne freine presque plus et j'économise de l'énergie. En tant qu'ingénieur, je trouve cela tout à fait fantastique".