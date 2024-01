"Quand j'aurai remonté ma BMW 3.0 C S, j'aurai en ma possession une des plus belles BMW"

Michel Huyge a déniché la Jaguar XJR-S 1991 en épluchant des sites de voitures d'occasion. Le prix était intéressant et ce modèle n'avait été construit qu'à seulement huit cent exemplaires. © Thomas Vanhaute

Il ouvre les capots. Le V12 de la Jag paraît beaucoup plus impressionnant que celui de la 850i. "Parfois, ils optent pour des solutions complexes là où la simplicité suffirait!", s'exclame-t-il en riant. "Mais cette voiture m'avait intrigué. Elle a été développée dans les années 80 à la demande de Jaguar par Tom Walkinshaw Racing. Sous le capot, elle est totalement différente de la XJS classique. Le moteur 5.3 a été porté à six litres et développe 330 ch. Elle est beaucoup plus sportive que la BMW, mais aussi plus délicate. Il n'y a pas de système électronique d'aide à la conduite, et pas d'ABS. C'est une voiture faite pour les vrais conducteurs. À l'origine, elle vient d'Allemagne. Je suis le troisième propriétaire et elle affiche à peine 53 000 kilomètres au compteur."

Huyge, mécanicien de formation, effectue lui-même de nombreux travaux sur ses voitures. "J'ai acheté la BMW 3.0 C S (1971) en 2021 à quelqu'un qui ne voulait plus continuer la restauration. Après l'avoir vendue, il a éprouvé des regrets et a souhaité la récupérer. Mais j'étais déjà en train d'y travailler. À l'époque, je n'avais pas encore cet emplacement. Je l'ai démontée dans l'allée et le garage derrière ma maison. Ensuite, j'ai réparé la carrosserie, aidé par un ami qui s'y connaissait mieux en tôlerie. Ces modèles avaient tendance à rouiller. Il y avait des trous dans le plancher et d'autres pièces de tôle devaient être remplacées. Heureusement, il est facile de se procurer des pièces neuves. Le moteur a fait l'objet d'une révision mineure. Non, je n'ai pas de pont élévateur. Un cric et une grue suffisent."

Huyge, mécanicien de formation, effectue lui-même de nombreux travaux sur ses voitures, comme cette BMW 3.0 C S (1971). "Non, je n'ai pas de pont élévateur. Un cric et une grue suffisent." © Thomas Vanhaute

"Ma femme n'est pas vraiment passionnée par les voitures anciennes", explique-t-il. Elle a beaucoup d'autres activités. "Ici, je passe souvent mes journées seul du matin au soir, avec mon thermos de café et mes tartines. Râler de temps en temps quand quelque chose ne se détache pas ou lorsque j'ai mal assemblé certaines pièces, ça fait partie du jeu!" Et de montrer une multitude de photos de la restauration. On y voit des schémas électriques, les jantes d'origine qu'il a fait polir, les sièges restaurés, le bois du tableau de bord qu'il a poncé et verni lui-même. La voiture a retrouvé son superbe bleu Baïkal d'origine. "Maintenant, je suis en train de la remonter. J'aurai alors en ma possession une des plus belles BMW de tous les temps. Je n'ai aucune idée du nombre d'heures investies, mais je garde un œil sur l'aspect financier. Il y a la détente que procure le travail sur mes voitures, le plaisir de conduire, l'aspect social, mais je ne suis pas excessivement sentimental. Et soyons honnêtes: au bout du compte, on espère ne pas perdre d'argent et même en gagner un peu. Mes deux fils ne sont absolument pas intéressés. Lorsque je ne pourrai plus conduire, je vendrai tout. Je souhaite que ce soit un magnifique cadeau pour eux. Ça devrait être le cas."

"Entre-temps, je garde un œil sur les offres intéressantes!", s'exclame-t-il en riant. "En avril 2023, j'ai acheté la BMW M3 Cecotto (1988), une version légèrement plus puissante de la M3 originale. C'est le numéro cinq sur seulement 505 exemplaires. Je la cherchais depuis des années et je l'ai trouvée tout simplement sur Autoscout. L'ancien propriétaire l'avait acquise dix-huit ans plus tôt, à titre d'investissement. Depuis lors, il n'avait parcouru que quatre mille kilomètres. Mais elle a été très bien entretenue. Elle était parfaitement propre, entreposée dans un garage souterrain avec un petit chauffage. J'ai déjà parcouru deux mille kilomètres, ce qui porte le compteur à 178 000 kilomètres. Au début, la boîte de vitesses était un peu raide et le moteur manquait de punch, mais je sens qu'elle s'améliore. Si je ne devais en garder qu'une, ce serait celle-ci. Pour le plaisir de conduire et sa rareté."

En avril 2023, Michel Huyge a fait l'acquisition de la BMW M3 Cecotto de 1988, une version légèrement plus puissante de la M3 d'origine. © Thomas Vanhaute