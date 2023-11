"Si je devais ne garder qu'une voiture, ce serait la Chevrolet Corvette C6 ZR1 Centennial Edition"

La première de sa collection a été cette Corvette C3 (1970). © Thomas Vanhaute

"Ma C1 de 1954 est garée ailleurs – je souffre d'un manque de place chronique", s'amuse-t-il. "À partir de cette année-là, les Chevrolet ont été construites à St. Louis. En 1988, la production a été transférée à Bowling Green, dans le Kentucky, où elle se trouve toujours. Aucune Corvette n'a de carrosserie en métal."

"La C4 (1990) a donné naissance à la ZR1 dite 'king of the hill', qui embarque un moteur développé par Lotus: c'est celle qui a permis à Corvette de rejoindre la ligue des supercars. On murmure que la ZR1 C8 développera mille chevaux – sur l'essieu arrière! Il y aura aussi une E-Ray hybride. Mais, dans le monde de l'automobile, on continue à nous regarder de haut: certains considèrent encore les Corvette comme de vulgaires voitures de série, alors que les prix s'envolent. Le prix de la version haut de gamme a augmenté de 100.000 euros en deux ans: aujourd'hui, elle coûte 240.000 euros." Il nous montre le Blackbook Corvette. "On y trouve tout, des débuts à aujourd'hui: volumes de production, prix, options, etc. Une nouvelle édition est publiée chaque année. C'est ma bible."

Autobiographie Danny Straetmans (60 ans) | Gérant de Dakwerken Straetmans | Voiture de tous les jours | Mercedes GLE 350 de EQ Power (2021).

| La première | Fiat Mirafiori 1600 (+/- 1977).

| La meilleure | Mercedes-Benz S 350 d Lang avec pack AMG (+/- 2013).

| La pire | Volvo 245 Diesel (1978).

| Le rêve | Corvette C7 ZR1. "J'avais conclu un accord avec quelqu'un à Dubaï, mais c'était un escroc."

"Il le connaît presque par cœur", renchérit Christine pendant que son époux nous présente l'édition Centennial noire de la C6 ZR1 (2012), construite pour célébrer le centenaire de Chevrolet. "Une des huit en Europe et la seule en Belgique", ajoute-t-elle. "Elle peut aller sur circuit: il y a longtemps, en Allemagne, je l'ai poussée à 320 kilomètres-heure. Si je devais n'en garder qu'une, ce serait celle-ci. Le musée Corvette à Wezep, aux Pays-Bas, en a quatre cents, mais il leur manque celle-ci. Ma C7 Z06 cabriolet (2015) est également la seule en Belgique. Et la C7 a obtenu le label Stingray pour la première fois depuis 1976."

Les moins de trente ans ne sont pas toutes immatriculées de manière permanente. "Chaque année, j'en fais immatriculer quelques-unes", explique-t-il. "Pour certaines, je règle 13.000 euros de TMC et 5.000 euros de taxe de circulation. La Direction pour l’Immatriculation des Véhicules (DIV) pourrait me faire un prix! Je ne compte plus le nombre de voitures que j'ai déjà achetées. Il doit bien y en avoir une cinquantaine, et j'en oublie."

Sa Corvette C2 cabriolet (1966) est dans un état quasi parfait. © Thomas Vanhaute