Voitures: 5 youngtimers prometteuses à différents prix

La première génération de la Mazda MX-5, appelée Miata aux États-Unis, a été lancée en 1989. Les premières copies bénéficient donc déjà du statut "ancienne" fiscalement favorable. La voiture a été inspirée par les roadsters classiques, principalement britanniques des années 1960 comme la Lotus Elan, maiselle est produite au Japon. Conduite ouverte, technologie simple, intérieur amusant, grande fiabilité et prix abordable: la MX-5 a tout.

Ce biplace ouvert est à nouveau populaire. En 2016, il a dépassé le cap d’un million d’exemplaires produits, ce qui en fait la voiture la plus vendue de son genre. La première génération, la plus spartiate (1989-1997) est proposée pour environ 2.000 euros et jusqu’à 25.000 euros ou plus pour les plus beaux modèles.

Audi TT

L’Audi TT est apparue en 1998. © Agia | Shutterstock

Lorsque l’Audi TT est apparue en 1998, de nombreux amateurs de voitures en sont tombés follement amoureux. La sculpture inspirée du Bauhaus a été magnifiquement conçue: convexe, mais aussi un peu effrontée et extravagante, faisant du modèle une icône de style. Une variante ouverte a été introduite un an plus tard. Les motorisations vont d’un moteur turbo de 1,8 litre de 150 ch à un V6 Quattro de 3,2 ch de 250 ch.

L’intemporelle TT est restée en production jusqu’en 2006. 25 ans après son introduction, cette première génération est préservée et recherchée. Bien qu’elle ait aussi ses faiblesses. Les compteurs ont parfois des défaillances, il peut y avoir des problèmes avec les mécanismes de fenêtre et les premiers modèles étaient très saturés - et donc sensibles aux accidents. Les prix varient de 2.500 à 45.000 euros pour des performances de pointe avec un faible kilométrage.

Renault Avantime

© Art Konovalov | Shutterstock

Les flops peuvent aussi devenir des voitures cultes. Avec l’Avantime, Renault voulait être en avance sur son temps. Le designer de Twingo Patrick le Quément a ainsi dessiné un monospace unique et non-conformiste, avec deux portes gigantesques et le plus grand toit en verre à ce jour sur une voiture de série. L'Avantime était fournie en 3.0 V6, 2.0 quatre cylindres turbo et 2.2 diesel. Mais le concept n’a pas plu et la qualité était médiocre. L’électronique vacillait, la construction du toit grinçait et les fenêtres se fermaient rarement convenablement.

Résultat: l'Avantime a été produite en seulement 8.557 exemplaires entre août 2001 et mai 2003. Mais elle a tout de même une petite base de fans. Les prix fluctuent entre 5.000 et 20.000 euros, bien que nous ayons trouvé des exemplaires de nouvelle valeur pour 37.000 et 45.000 euros. Peut-être une information utile pour l’économiste Geert Noels, qui regrette d’avoir vendu le sien?

Alfa Romeo 8C Competizione

Seules 500 copies de l'Alfa Romeo 8C ont été construites. © Roman.S-Photographer

À l'origine, l’Alfa Romeo 8C Competizione est instantanément devenue une voiture de collection lors de sa présentation au Salon de Paris en 2006. Une version ouverte a également été publiée en 2009. Seules 500 copies ont été construites des deux modèles.

Un corps en carbone qui fait référence au passé glorieux de la marque, un moteur Ferrari huit cylindres de 450 ch à la sonorité envoûtante et une vitesse maximale de près de 300 kilomètres par heure: voici les ingrédients de cette voiture de rêve. Aujourd’hui, elle coûte environ la moitié de plus que son prix de lancement de 180.000 euros.

Mercedes-Benz SL R129

© Simlinger | Shutterstock