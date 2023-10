Zoute Sale à Knokke | De la Ferrari 250 GT à la Jaguar XJ220

Il existe encore de nombreuses voitures qui ont une histoire particulière. La Fiat 500 Jolly (1959), de couleur bleu ciel, est l'ultime et rarissime voiture de plage, construite sur la base d'une Fiat 500, mais modifiée par le carrossier Ghia. Cet exemplaire, probablement belge à l'origine, a été pendant des années sur le yacht d'une famille anversoise à Saint-Tropez et à Monte-Carlo, pour faire du shopping. En 1983, elle a atterri chez le collectionneur actuel, également belge. La petite voiture affiche 6.940 kilomètres au compteur. Elle est idéale pour attiser la curiosité à Knokke. On estime sa veleur aux enchères entre 80.000 et 120.000 euros.

Bugatti Veyron 16.4 (2006) et Bugatti EB110 GT (1994)

À l'autre extrémité du rêve automobile, il y a cette Bugatti Veyron 16.4 (2006), un exemple précoce de l'hypercar qui, avec son moteur W16 de 8,0 litres développant 1.001 ch et une vitesse de pointe dépassant allègrement les 400 km/h, a redéfini le terme de "voiture de sport". En termes de performances, mais aussi de prix, car pour la première fois, une voiture neuve coûtait plus d'un million d'euros.

Également intéressante: la Bugatti EB110 GT (1994) de l'époque pré-Volkswagen où la marque Bugatti renaissait de ses cendres historiques. Cette voiture vient de son deuxième propriétaire au Moyen-Orient, où elle se trouvait dans un musée privé. Elle n'a que 7.102 kilomètres au compteur. La Veyron est estimée entre 950.000 et 1.250.000 euros, l'EB110 entre 800.000 et 1.200.000 euros. Mais les deux voitures sont proposées sans prix minimum. Attention toutefois: Bonhams a l'honnêteté de signaler que les pneus de la Veyron sont usés.

La Bugatti EB110 GT (1994). © Bonhams|Cars

Jaguar XJ220 (1993)

L'autre voiture la plus rapide du monde au début des années 1990 était cette Jaguar XJ220 (1993). Le constructeur avait promis un moteur V12 et une transmission intégrale, mais la marque traversait une période difficile en pleine crise économique. Les clients avaient déjà signé pour un prix de quelque 650.000 euros lorsque la super voiture de sport est finalement apparue en 1991 avec un moteur V6 biturbo de 3,5 litres fonctionnant comme une machine à gazon et entraînant les roues arrière.

Le West Fleming qui offre cet exemplaire a acheté la voiture neuve, l'a conduite quelques fois, a été déçu et l'a mise à la cave, où elle est restée pendant 30 ans. Avec 1.500 kilomètres au compteur, une révision et un grand entretien ont été effectués récemment pour… 65.000 euros. Si la XJ220 fait aujourd'hui l'objet d'un véritable culte, sa valorisation est restée en retrait par rapport à celle de ses contemporaines. Elle est estimée par Bonhams entre 500.000 et 600.000 euros.

Mercedes-Benz Pagode (1967)

Retour aux vrais classiques. Une Mercedes-Benz Pagoda (1967), par exemple. Ou peut-être pas, car cet exemplaire a été équipé d'un moteur 5.0 V8 AMG moderne. C'est ce que fait chaque année l'entreprise allemande Mechatronic avec cinq voitures donatrices. La M-SL Pagoda est restaurée à l'identique, reconstruite et livrée comme neuve pour quelque 550.000 euros. Il s'agit d'un restomod extrême, avec des technologies de sécurité telles que l'ABS et l'ASR en plus du gros moteur et d'une boîte de vitesses automatique moderne. Mais vous ne verrez aucune différence avec l'original. Cet exemplaire n'a pratiquement pas été touché depuis la conversion. Bonhams estime sa valeur entre 300.000 et 400.000 euros. Il s'agit donc d'une forte décote. De plus, le véhicule est proposé sans prix minimum.

Corvette C1 Roadster (1960)

Il y a certainement assez d'argent dans le monde. Trop, peut-être. Cette Corvette C1 Roadster belge (1960) en est la preuve. Entre 2011 et 2017, les factures de sa restauration se sont élevées à plus de 650.000 euros. Ce n'est pas vraiment possible, même si les travaux ont été parfaitement exécutés. Mais c'est quand même arrivé, et pas à cause de la valeur émotionnelle attachée à la voiture. Il se murmure que le propriétaire de l'époque s'est fait arnaquer. Profitez-en. Pour 125.000 à 175.000 euros, elle pourrait vous appartenir.

Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Berlinetta (1970)

Dans la catégorie des véritables classiques de célébrités, il y a la merveilleuse et historique Ferrari 365 GTB/4 'Daytona' Berlinetta (1970) qui a appartenu pendant de nombreuses années au chanteur, auteur-compositeur et collectionneur de voitures français Christophe - l'homme de la chanson Aline. La voiture a été livrée neuve au Garage Francorchamps à Zaventem, possède son moteur et sa boîte de vitesses d'origine et a été restaurée dans sa couleur bleue Céleste d'origine. Elle possède le Red Book de Ferrari Classiche, qui est aussi une grande plus-value. Estimation: 750.000 à 850.000 euros.

BMW M3 E30 (1987)

Les amateurs de youngtimers qui ont un faible kilométrage peuvent s'offrir cette BMW M3 E30 (1987) originale première génération, dont le premier propriétaire n'a que 41.000 kilomètres au compteur. La voiture est estimée à pas moins de 120.000 à 160.000 euros. Dans cette optique, l'Audi Ur-Quattro (1981) est également intéressante. La voiture, qui affiche 87.300 kilomètres au compteur, est proposée sans réserve et estimée entre 60.000 et 90.000 euros. La différence de prix pourrait permettre aux enfants des années 1980 de choisir plus facilement entre les deux icônes qui ont un lien direct avec le monde des rallyes de leur jeunesse.

Mercedes SLR 722 S Roadster (2011)