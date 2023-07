"Je ne ferais pas confiance à une voiture totalement autonome"

Zhong Xu a fait laver sa voiture spécialement pour notre visite. "L'autonomie électrique est d'environ 80 kilomètres. Je peux recharger à la maison et au travail. Entre ces deux endroits, je n'ai jamais besoin de faire le plein. Lorsque les prix de l'essence étaient très élevés, c'était intéressant."

En un peu plus de cinq secondes, sa Volvo atteint les 100 kilomètres à l'heure.

Réussite professionnelle

En 2018, Zhong Xu et Jan Hollez ont fondé Deliverect, nommée Scale-up de l'année 2021. Après une levée de fonds de 150 millions de dollars, elle a désormais le statut de licorne - une entreprise non-cotée en bourse valant plus d'un milliard de dollars. Depuis l'acquisition de ChatFood, basée à Dubaï, au printemps dernier, elle fournit à plus de 43 000 restaurants et autres fournisseurs mondiaux une plateforme logicielle qui permet de regrouper et de gérer les commandes pour la livraison à domicile, quel que soit le canal sur lequel la commande est passée. Deliverect emploie près de 500 personnes.

"À notre siège de Gand, nous disposons d'environ 80 voitures de société", explique M. Xu. "Aujourd'hui, lorsqu'une voiture est remplacée, c'est généralement par une voiture électrique."

© Bob Van Mol

Le prix de base de cette version haut de gamme est de 101.440 euros. "Je loue mes voitures tous les quatre ans", explique Xu. "La valeur résiduelle d'une Volvo est très élevée. Elle consomme également très peu. C'est une très bonne voiture avec un gros réservoir robuste et sûr, mais aussi confortable et dynamique. Je lui donne un neuf sur dix".

Fan de James Bond

"Je n'aime pas la conduite tout électrique", déclare Xu au volant. "J'aurais peur de ne pas trouver de station de recharge à temps, même si le réseau est meilleur aujourd'hui qu'il y a quelques années. Et surtout : je n'ai pas la patience d'attendre pendant la recharge. Donc, à moins de pouvoir le faire en deux ou trois minutes, je ne voudrais jamais d'une voiture électrique. Mais si on m'y oblige, je pencherai pour plutôt une Lucid Air". Il s'agit d'une berline super-luxueuse et puissante, mais aussi la concurrente de Tesla en Californie.

"J'ai fait plusieurs rallyes, et j'ai piloté les voitures de sport de beaucoup de personnes, notamment lors de courses à Zolder ou à Francorchamps : Ferrari Roma, Porsche GT3, Lamborghini. J'ai pas mal d'amis qui possèdent de telles voitures. Mais elles me touchent moins que les classiques. J'ai conduit une fois une Aston Martin DB5 : wow !"

© Bob Van Mol

Chez lui, l'entrepreneur possède une jeune voiture de sport pur-sang dans son garage vitré magnifiquement éclairé. "J'ai toujours été un fan de James Bond. Dès que j'ai pu, j'ai acheté l'Aston Martin DB11 2019. C'est la seule chose dans ma vie pour laquelle je n'ai pas négocié. Je suis entré dans la concession de l'ex-pilote de rallye Freddy Loix et j'ai dit : 'Je veux celle-ci'. Je pensais que ce serait la dernière Aston Martin non hybride."

"Lorsqu'Aston Martin est entrée en bourse en 2018, j'ai également acheté des actions. En tant que passionné, bien qu'elles aient doublé de valeur, je crois. Je n'ai pas d'actions Tesla, non. Non pas que je n'y croyais pas, mais l'entreprise vaut aujourd'hui presque autant que tous les autres constructeurs automobiles réunis. Elon Musk n'est qu'un être humain. S'il lui arrive quelque chose, l'action pourrait s'effondrer, je trouve cela risqué".

Le virus de l'automobile, il l'a attrapé par son père. Arrivé en Belgique de Chine en 1989 pour faire un doctorat en science des matériaux, il l'a suivi un an plus tard, à l'âge de cinq ans. "Aujourd'hui, mon père a mis au point un logiciel qui a permis de perfectionner les processus de moulage des blocs moteurs et qui a été utilisé par de nombreux constructeurs automobiles. Il a également été professeur invité en Chine. Il faisait partie de la première génération à pouvoir étudier, après la révolution culturelle de 1966. Il était issu d'un milieu défavorisé."

© Bob Van Mol

American Dream

Afin de développer Deliverect aux États-Unis, le CEO a récemment déménagé à New York avec sa famille. "Si vous pensiez que les Français sont chauvins, vous ne connaissez pas encore les Américains. Ils n'achèteront jamais rien aux Européens, et certainement pas dans le monde de la technologie, même si vous avez le meilleur logiciel, la meilleure qualité, le meilleur prix et le meilleur service.

"Comme partout ailleurs, notre ambition aux États-Unis est de dominer le marché. Il faut être grand ou rentrer chez soi. Vous le voyez, dans la culture belge, je ne suis pas considéré comme quelqu'un de modeste. En Amérique, on me dit : 'Ne soyez pas si européen'."

"Je n'ai pas pu emmener mes voitures à New York. Mais j'ai rejoint le Classic Car Club là-bas. C'est vraiment génial. Il y a une fantastique collection d'environ 60 voitures et motos : des classiques comme une AC Cobra, une Ford GT40, une Ferrari 308 GTS, ainsi que les dernières Ferrari et Lamborghini. Vous payez une cotisation de 250 dollars par mois et achetez ensuite des crédits. L'utilisation d'une voiture coûte environ 1.500 dollars par jour. C'est très facile: je n'ai plus à me soucier du stationnement, de l'assurance, ni de l'entretien. Pour les quelques jours où je la conduis, c'est une formule idéale".