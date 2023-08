"Je préfère l'expérience de conduite de Polestar que de Tesla"

Alors, elle s'est tournée vers la Polestar 2. "Elle m'a tout de suite plu. Pour l'essayer, je me suis rendu au Polestar Space, leur salle d'exposition à Bruxelles. C'était une bonne expérience, mais un peu particulière. Le personnel était sympathique, et le cadre très futuriste. C'est très différent d'un garage classique. Là-bas, vous entrez dans un bâtiment ordinaire, comme si vous achetiez un iPhone. J'ai trouvé la voiture très agréable à conduire. Et pour l'espace et l'équipement offerts, j'ai trouvé le prix très raisonnable. J'ai un prêt automobile de la Banque van Breda. Ma facture mensuelle s'élève à environ 850 euros."

"Je préfère l'expérience de conduite des Polestar que des Tesla." Jill Peeters

La gamme Polestar 2 Standard Single Motor est proposée à partir de 40.240 euros HT. Elle a une autonomie annoncée de 482 à 518 kilomètres. Jill Peeters a opté pour la version longue, qui coûte au moins 44.950 euros et dont l'autonomie est comprise entre 610 et 654 kilomètres. Le moteur électrique délivre 170 kW ou 231 ch. Avec le double moteur ou le pack Performance, Polestar propose également des versions beaucoup plus puissantes. "Pour moi, celle-ci est suffisante", déclare Jill Peeters.

"J'ai également testé les Tesla de deux amis à l'époque, mais j'ai trouvé l'expérience de conduite meilleure dans la Polestar", affirme-t-elle.

La Polestar 2 de Jill Peeters du port d'Anvers. © Bob Van Mol

Commande en ligne

Environ quatre mois plus tard, elle a pu récupérer sa voiture. "Le fait de devoir commander la voiture en ligne m'a procuré un sentiment étrange. C'est comme essayer des chaussures dans un magasin et les commander ensuite en ligne: en principe, cela ne se fait pas.", explique Jill Peeters. "Mais Polestar est une marque sœur de Volvo. Si quelque chose ne va pas, je vais au garage Volvo où j'étais cliente, même si je ne l'ai pas achetée là-bas."

Dans le parking de DPG Media, sa voiture charge entre une BMW iX et une Tesla. "J'adore la couleur Moon, mais elle n'est plus disponible. J'aime le fait que certaines couleurs Polestar soient liées à la météo." Elle place son câble de recharge dans le coffre avant. Elle ouvre ensuite le grand offre arrière et montre l'espace généreux lorsque les sièges arrière sont rabattus."

Jill Peeters a opté pour la Polestar 2 couleur "Moon". © Bob Van Mol

On monte à bord. Les matériaux sont solides, mais Polestar - résolument progressiste - a choisi de renoncer au cuir. Les sièges sont en WeaveTech, une variante 100% vegan inspirée des combinaisons de plongée. "J'accorde de l'importance à des sièges confortables et pas trop rigides: je suis très difficile à ce niveau-là car j'ai mal au dos", déclare-t-elle. "J'aime aussi que le siège soit chauffant, mais je trouve que le chauffage du volant est un peu exagéré."

"Je suis très satisfaite de ma Polestar. Elle est très confortable, même avec trois grands enfants sur la banquette arrière." Jill Peeters

Outre les sièges spéciaux, le pack Plus comprend également le système audio Harman Kardon et le toit panoramique sur lequel se reflète l'étoile de Polestar. "J'écoute des podcasts, mais pas après une longue journée de travail. Ou des livres audio, parce que je n'ai pas toujours le temps de lire les versions papier", explique-t-elle. Par ailleurs, sa BMW avait aussi un toit panoramique. "C'est très agréable pour regarder les nuages. Bien sûr, on ne le fait pas en conduisant, mais sans ce toit, j'ai l'impression d'être dans un bunker."

Après 13 mois, le compteur de Jill Peeters affiche 37.000 kilomètres. © Bob Van Mol

En route vers l'Autriche

Au bout de 13 mois, le compteur de Jill Peeters affiche 37.000 kilomètres. Après un an, la voiture a fait l'objet d'un contrôle. Un défaut a été constaté sur l'arbre de transmission avant. "Je n'avais rien remarqué à ce sujet et la réparation était couverte par la garantie", dit-elle. "Je suis très satisfaite de la voiture. Elle est très confortable, même avec trois grands enfants sur la banquette arrière."

"Je ne conduis pas souvent sur de longues distances", poursuit-elle. "Avant, je m'endormais facilement au volant. Si je vais à Rotterdam ou à Paris, par exemple, je prends le train. Mais désormais, quand on me demande jusqu'où je peux conduire, je réponds: jusqu'en Autriche. J'y suis allé il y a quelques semaines avec ma Polestar."

"Le seul voyage vers l'Autriche représentait environ 1.000 kilomètres. Sur l'autoroute allemande, j'ai roulé à 140 kilomètres à l'heure et l'impact sur la batterie n'a pas été significatif. Au total, Je l'ai rechargée trois fois pendant environ 20 minutes. Certes, il faut s'organiser, mais le chargeur rapide tient vraiment ses promesses. J'ai fait le calcul: j'ai économisé la moitié du prix à la pompe."

Jill Peeters © Bob Van Mol

Elle ouvre son application Polestar. La capacité de la batterie de sa voiture est de 78 kWh, la consommation moyenne aux 100 kilomètres est de 17,7 kWh, ce qui correspond à une autonomie réelle de 440 kilomètres. Au début, je me suis dit : "Je suis encore à 36 %, pourquoi charger déjà ? Mais cela va plus vite qu'à 6 %, par exemple. Et les derniers 10 % prennent une éternité de toute façon. Il est donc préférable de recharger à un niveau moyen, entre 20 et 80 %. Je donne beaucoup de conférences dans tout le pays, et je n'ai jamais été bloquée. Les premiers mois, j'ai aussi connu le stress du chargement, mais j'étais habitué à planifier mes trajets. Aujourd'hui, je trouve absurde de faire la queue à une station-service. À la maison, je recharge avec mes panneaux solaires".

"Lorsque je prends des passagers, je les convertis toujours à la voiture électrique", dit-elle. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire: 'Rendez-moi ma voiture à moteur thermique'. Mais ma mère paniquerait car il faut comprendre les nouvelles technologies et notamment les applications sur téléphone pour ce genre de voitures. Une fois, j'ai conduit sans clé pendant une semaine, car je l'avais perdue, dit-elle. J'ai démarré la voiture avec mon smartphone. Ça marche du tonnerre !"

Une bête sensible

"Regardez mon drone", dit-elle en riant, alors qu'elle se promène dans le centre-ville d'Anvers. L'écran de la Polestar affiche en effet une vue aérienne de la voiture. "Si quelque chose ou quelqu'un s'approche de moi, je peux voir toute la zone".

L'écran de la Polestar affiche une vue aérienne de la voiture en direct. © Bob Van Mol

"En pratique, il s'agit d'une conduite à une pédale, comme dans les auto-tamponneuses", explique-t-elle. "Je freine encore rarement. Je remarque que je roule plus vite avec cette voiture qu'avec l'i3. J'ai également conduit une Jaguar I-PACE pendant un an. Son accélération était dingue. Mes filles en parlent encore."