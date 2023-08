La moto électrique Zero | "C'est la Tesla des deux-roues"

"C'est un rêve à conduire", conclut Pascal Vranckx. "En plus, le service chez Zero est super. Lorsque j'ai eu de la condensation dans le tableau de bord, elle a été remplacée immédiatement. À l'époque, j'ai hésité un moment entre une Zero et la fantastique marque italienne Energica. Ces dernières sont encore plus puissantes et leur qualité est irréprochable. Elles ont un look agressif et sont notamment 5.000 euros plus chers. Celle-ci m'a déjà coûté 23.643 euros, TVA comprise et une petite remise parce que j'ai acheté un modèle d'exposition (aujourd'hui, elle coûte 26.860 euros, NDLR). Vous pouvez obtenir une bonne moto classique pour la moitié de ce prix. Mais celle-ci vous coûtera facilement un millier d'euros de plus par an, sans compter les économies réalisées sur l'essence. La Zero ne nécessite pratiquement aucun entretien, vous ne payez pas de taxe de circulation et la prime d'assurance est moins élevée".

Il trouve l'application de la Zero fantastique. "Elle permet de tout contrôler à distance : l'ouverture, la fermeture, la climatisation, la fonction de surveillance…

"C'est un rêve à conduire" Pascal Vranckx Réalisateur et journaliste

Réduire ses émissions

Pascal Vranckx a déboursé 23.643 euros - avec une petite remise - pour sa moto Zero. © Alexander d'Hiet

"J'aime les Zero, mais c'est aussi une question d'engagement. Nous devons prendre soin de notre planète", avance Pascal Vranckx. "C'est pourquoi ma voiture est une Tesla Model Y (2022). J'ai longtemps hésité, notamment à cause du cuir synthétique. Les Américains ont un peu moins de goût et de sophistication à mon avis, et pour moi, un véhicule doit être élégant."

Pourtant, le réalisateur a choisi Tesla par pragmatisme. "Je préfère une Polestar et j'adore la Hyundai Ioniq 5 - les Coréens font du bon travail - mais j'ai finalement choisi la Tesla en raison de l'espace de chargement: avec les sièges rabattus, j'ai un volume de chargement de 1.800 litres à l'arrière. À cela s'ajoute le frunk, le coffre avant. Ce n'est pas un luxe quand on veut voyager avec trois enfants."

Comme voiture, Pascal Vranckx a choisi la Tesla Model Y. © Alexander d'Hiet

"Je considère la Tesla comme un mal nécessaire", explique-t-il. "On peut toujours mettre quelque chose de petit dans le ventre de la Zero et accrocher des caisses supplémentaires sur les côtés, mais il devient alors plus difficile de se frayer un chemin dans les embouteillages. Comme je dois souvent transporter beaucoup de choses, je conduis des Tesla plus souvent. J'ai également une remorque fermée. Elle pèse plus de 300 kilos et réduit l'autonomie de la Tesla d'environ 30 %. Officiellement, elle est de 504 kilomètres, mais en pratique, elle est de 400 à 450 kilomètres."

Avec sa moto Zero et sa Tesla, Pascal Vranckx est super connecté. © Alexander d'Hiet

La voiture est équipée de huit caméras. "Elle filme en permanence tout ce qui se passe autour d'elle, sauf si la batterie n'est pas suffisamment chargée. À l'intérieur du véhicule, vous contrôlez tout via l'écran central. Il y a aussi la boîte à gants, ce qui est plutôt absurde. Mais c'est convivial. Et Tesla est très inventif pour tout améliorer. Il y a des mises à jour constantes, même pour de petites choses. Depuis peu, un signal sonore retentit lorsque le feu passe au vert. Cela peut être pratique si vous êtes distrait parce que vous regardez brièvement votre téléphone - ce que personne ne fait, bien sûr, y compris moi. Une Tesla n'est pas une voiture, mais un ordinateur sur roues. Les voitures électriques d'autres marques évoluent beaucoup moins".

"Mais, le service pourrait être meilleur. L'entretien est limité, même si Tesla recommande une visite une fois par an. Heureusement, via l'application, l'entreprise répond rapidement. Les énormes fluctuations de prix chez Tesla me dérangent également. S'il s'agissait de 1.000 ou 2.000 euros, ça irait. Mais quand le prix passe de 66 000 à 54 000 euros, on se sent floué en tant que consommateur.