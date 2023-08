Sarah Parent, CEO de Go Forest | "Je préfère BMW à Tesla"

20 contraventions pour excès de vitesse

"Cette voiture est ma plus grosse dépense: je rembourse un prêt de 934 euros par mois, hors TVA. C'est pourquoi j'y suis si attachée. Je n'aime pas la prêter. Normalement, je ne suis pas comme ça, mais là, ça me coûte trop cher. C'est l'une des rares dépenses auxquelles j'accorde une grande importance. En plus, je suis souvent en déplacement donc c'est aussi mon deuxième bureau. Et la banquette arrière, c'est ma garde-robe", rit-elle en montrant des cintres à l'arrière. "Quand je sors dîner le soir, il m'arrive de changer de manteau et de chaussures."

78.660 euros Sa BMW iX3 affiche un prix de base de 78.660 euros.

Elle énumère ses précédentes voitures: une BMW 330e, une série 5, une série 5 Break, une série 3 et une série 1. Je suis très attachée à BMW, oui", dit-elle en riant. Et j'ai déjà eu 12 emplois, ce qui fait que l'on change parfois de voiture. Mais toujours des BMW."

"Avec l'hybride 330e, l'autonomie électrique était minime. Lorsque j'ai lancé Go Forest, je me devais de passer à l'électrique. J'ai donc échangé cette voiture très rapidement. Je devais rester chez BMW pour ne pas payer 8.000 euros de frais de rachat. À l'époque, les listes d'attente étaient immenses, et c'est donc devenu une voiture de stock que je n'ai pas pu choisir. Personnellement, j'en aurais choisi une noire. Ou un verte."

Sarah Parent est très attachée à BMW. © Wim Daneels

Elle a reçu la version super équipée Impressive qui est aujourd'hui à un prix de départ de 78.660 euros. "Outre l’avertissement de sortie de voie, j’aime le toit panoramique. Et j’attache également une grande importance à Apple Car Play, qui n'est pas disponible chez Tesla. Mes messages WhatsApp sont lus à haute voix et j’ai Spotify. Et je ne peux plus me passer de Waze. En mars, j’ai eu vingt amendes pour excès de vitesse, je n'imagine même pas ce que ce serait sans. Je pourrais faire faillite."

"Je préfère BMW et Audi que Tesla. Cet intérieur extrêmement minimaliste n’est pas mon truc. J’aime le confort. J’ai pensé à Polestar, mais j’avais quand même une légère préférence pour BMW. Surtout esthétique, mais aussi parce qu’il y a peu de services personnels chez Polestar."

Nuancer l'électrique

Après 21 mois, la voiture affiche 47.000 kilomètres au compteur. "Depuis la pandémie, je fais plus d’appels vidéo, dit-elle. Cela a aussi un impact." Elle critique l’essence de la conduite électrique. "C’est bien si vous pouvez recharger avec de l’énergie renouvelable, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Une voiture diesel moderne a également des émissions de CO limitées. Il faut toujours présenter ces choses de façon nuancée. Cependant, les calculs d’impact d’une voiture montrent que les émissions de CO d’une voiture électrique sont nettement inférieures à celles d’un diesel ou d’une essence, même si vous comptez la production et l’équivalent en CO2 de la consommation de matière première utilisée."

"La Flandre a beaucoup de bornes de recharge, en Wallonie, c'est autre chose." Sarah Parent CEO de Go Forest

Sarah Parent a conscience que l'électrique n'est pas parfait non plus. © Wim Daneels

"Bien sûr, la conduite électrique n’est pas l'unique solution. Il faut considérer la mobilité dans son ensemble. Le train, le tramway et le vélo sont toujours mieux. Mais comme je l'ai dit: je ne suis pas parfaite non plus. Notre bureau est proche de la gare centrale de Bruxelles, pourtant je prends rarement le train. J’ai souvent six rendez-vous par jour, et beaucoup de clients sont dans des zones industrielles. Alors ce n’est pas très pratique. Je n’ai pas non plus de panneaux solaires. J’ai un emplacement avec une borne de recharge et je suis cliente chez Bolt, qui fournit de l’énergie verte locale."

Sur sa borne, il lui faut environ sept heures pour recharger complètement. "J'aime beaucoup ma voiture, excepté l'autonomie. Comme pour toutes les voitures électriques finalement. Je trouve la description un peu trompeuse. Elle indique "jusqu’à 460 kilomètres", mais en pratique, c'est plutôt 330 kilomètres.

Le moteur électrique de l’iX3 est assez bien équipé avec 286 ch et un couple de 400 nm. La voiture passe à 100 kilomètres à l’heure en 6,8 secondes. La vitesse maximale est limitée à 180 kilomètres à l’heure.

Bornes de recharge

Sa BMW indique "jusqu’à 460 kilomètres" d'autonomie, mais en pratique, c'est plutôt 330 kilomètres. © Wim Daneels

Elle commente l'électrification du parc automobile belge et l'adaptation des infrastructures. "La Flandre a beaucoup de bornes, en Wallonie, c'est autre chose", dit-elle. "Parfois, on se dispute une borne car il n'y en n'a pas assez. Tout le monde n'est pas très conciliant." Médiateur de charge: apparemment, cela pourrait être un emploi du futur.

Elle raconte une anecdote. "Quand je l’ai utilisée pour la première fois, je n’avais pas encore de carte de paiement. J'ai pensé régler via l’application, mais j'avais oublié qu'il n'y avait pas de réseau en sous-sol, ce qui a bloqué mon cable de chargement. Je m'y suis ensuite accrochée comme Tarzan à une liane, après quoi il s'est détaché et je suis tombé à la renverse. À ce moment-là, j'ai vu une caméra dans le parking. La personne à la réception a dû rire."