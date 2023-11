Un ouvrage dédié à l'icône de la photo automobile Rainer W. Schlegelmilch

Rainer W. Schlegelmilch est un genre de chroniqueur automobile. Depuis que le photographe allemand a shooté les 1.000 kilomètres du Nürburgring, en 1962, dans le cadre de son projet de fin d’études, il voue une passion aux crissements des pneus et aux rugissements des moteurs.

La maison d’édition Taschen rend hommage au photographe octogénaire en lui consacrant un ouvrage dans sa série XXL. Comme le suggère le titre, "Porsche Racing Moments", seules des photos de Porsche ont été sélectionnées. Un ouvrage de près de 6 kilos qui nous ramène entre 1963 et 1988, à la période des courses d’endurance au cours desquelles les pilotes devaient parcourir la plus grande distance possible en 6, 8 ou 24 heures.