Des voitures de collection inestimables aux enchères à Autoworld

Gregory Tuytens organise les ventes automobiles de la maison britannique de vente aux enchères en Belgique et présente les trois lots les plus remarquables. “Bien que toutes les grandes marques soient représentées ici, l’accent est mis sur des modèles exceptionnels de Mercedes-Benz. Avec un prix estimé entre 1,15 et 1,4 million d’euros, le lot 135, la Mercedes-Benz 300 SL Roadster de 1961, est de loin le plus cher de la vente.”