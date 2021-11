12 calendriers de l'Avent qui sortent de l'ordinaire

La beauté mise en avent

Make-up et soins du visage à la douzaine pour Charlotte Tilbury, 185 euros. www.charlottetilbury.com

12 mini-flacons pour prendre soin de sa barbe et de sa peau, 55 euros. www.asos.com

24 surprises beauté, make-up, parfum et soins pour Dior, 410 euros. www.dior.com

Avent toute bonne chose

1. Drinks by the Dram

©Drinks by the Dram

25 whiskies rares (30 ml, jusqu’à plus de 40 ans d’âge), Drinks by the Dram, 1.170 euros. www.drinksbythedram.com