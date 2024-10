"Mes parfums sont mon fonds de pension, alors que c’est un mauvais investissement!"

"Une collection, c’est bien plus que simplement posséder ou accumuler des flacons de parfum: mon objectif, c’est de compléter une histoire. C’est, en partie, un moyen de préserver des parfums disparus comme ceux créés par Gucci dans les années 70. Tom Ford a privilégié les parfums qui sont devenus beaucoup plus épurés et modernes, et Alessandro Michele, plus exentriques et colorés."

Pour Sofie Albrecht, une collection, c'est bien plus que simplement posséder ou accumuler des flacons. «Mon objectif, c'est de compléter une histoire».

"Il m’arrive d’appeler ma collection ‘mon fonds de pension’, alors que c’est un mauvais investissement."

"Le parfum ‘M/Mink’ de Byredo a été inspiré par l’odeur de l’encre. Comme la plupart des parfums présentés ici, je ne le porte pas, mais ce n’est pas cela qui compte: ces parfums sont spéciaux et je trouverais regrettable qu’ils n’existent plus. Par exemple, si ‘Muscs Koublaï Khan’ de Serge Lutens devait disparaître, cette fragrance subtile qui ne fait pas l’unanimité me manquerait. Ce parfum s’inspire du musc animal, un extrait des glandes du cerf porte-musc. Comme ce composant était devenu plus cher que l’or dans les années 1970, l’industrie a commencé à le synthétiser. En Occident, le musc naturel est interdit, mais au Moyen-Orient, on peut encore trouver quelques marques artisanales qui l’utilisent. J’adore la culture et les histoires liées aux parfums."

Un autre ingrédient d’origine animale tout aussi exceptionnel est l’ambre gris, une sécrétion des cachalots. "Quand les pêcheurs en trouvent, c’est l’euphorie: les parfumeurs sont prêts à le payer plusieurs dizaines de milliers d’euros le kilo. C’est le cas de la maison Amouage, un parfumeur du Sultanat d’Oman: dans ma collection, je possède tous leurs parfums en version miniature, dont ‘King Blue’, mon favori du moment, mais mes goûts et mes envies évoluent."

la collection de parfums de sofie Albrecht compte pas moins de 2.000 flacons miniatures et 500 flacons standard. © Wouter Maeckelberghe

Manque de respect

Dans le monde de la parfumerie, il y a souvent un manque de respect pour les classiques et ce qu’ils ont représenté. En 1947, "Vent Vert" de Balmain fut le premier d’une longue série de parfums dits verts. Un bon parfum reflète l’air du temps ou s’en démarque et le vert symbolise le printemps, l’espoir, le renouveau. Pourtant, cette fragrance a disparu, ce qui, pour moi, est une catastrophe. Un parfum si important. Dans le domaine de l’art, une perte de cette ampleur provoquerait un tollé, mais dans la parfumerie, cela passe presque inaperçu. J’ai écumé toutes les boutiques, en Belgique et à l’étranger, pour en dénicher un flacon, sans succès.»

Récemment, la maison Balmain a relancé "Vent Vert" ainsi que d’autres jus légendaires. "Ils ont été rassemblés dans une collection de luxe à 300 euros le flacon! Il est probable que sa formule ait été modifiée, comme c’est souvent le cas sans que cela soit communiqué. Celles qui cherchent le parfum de leur mère seront déçues quand elles vont réaliser que cette réédition n’est pas tout à fait la même que dans leurs souvenirs. Les parfums déclenchent des réactions émotionnelles très primitives, car elles sont liées à l’odorat, le premier de nos sens. Du coup, c’est comme une perte de son histoire émotionnelle."

© Wouter Maeckelberghe

Communication subtile

Quand on demande à Sofie Albrecht quels parfums elle sauverait en cas d’incendie, elle répond: "Je me précipiterais sur ceux que m’a offerts une amie qui, hélas, est décédée. J’emporterais aussi mes pièces uniques et anciennes du célèbre ‘Arpège’, que Jeanne Lanvin avait créé pour sa fille. Ces parfums anciens ont une raison d’être, ils racontent une histoire. Aujourd’hui, les marques en lancent trois par an, si pas plus et il n’y a plus d’histoire. Ou alors, on invente une histoire bidon."