Chanel crée le premier étui de rouge à lèvres rechargeable

Ce joyau en verre taillé est plus beau qu’un étui standard, mais il est surtout plus durable: l’étui du ‘31 Le Rouge’ peut être rechargé à l’infini. On peut ainsi alterner entre les douze nuances en conservant les recharges séparément.

Et parce que la beauté est aussi à l’intérieur, la formule a été améliorée tout au long de son siècle d’existence. 75% de composants d’origine naturelle et des huiles nourrissantes font du ‘31 Le Rouge’ un soin qui donne des lèvres douces et un rouge dont la couleur tient pendant huit heures. Pour finir, voici un petit conseil de Coco: "Si tu es triste, si tu as le cœur brisé, maquille-toi, fais-toi belle, mets un peu plus de rouge à lèvres, et à l’attaque." Message reçu!