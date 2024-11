Magic AI Mirror | Pourquoi vous (n’)avez (pas) besoin d’un miroir pour être votre coach sportif

Un gadget peut s’avérer indispensable pour alléger le poids de l’existence. Cette semaine: le Magic AI Mirror. Ou pourquoi vous (n’)avez (pas) besoin d’un miroir pour être votre coach sportif.

Utilité

On le sait tous: faire du sport, c’est bon pour la santé. Et pourtant, toutes les excuses pour ne pas devoir transpirer sont bonnes: les cours sont chers; les coachs de fitness, parfois agaçants; il se met toujours à pleuvoir au moment où l’on décide de faire un petit footing, bien sûr. Le Magic AI Mirror s’en moque bien: d’un geste, il se transforme en coach virtuel. Et c’est là que l’on va transpirer.

Publicité

Innovation

Le Magic AI Mirror ressemble à un miroir classique à fixer au mur, mais qui, une fois activé, se transforme en grand écran tactile. Cinq personnes différentes peuvent créer leur profil personnel, planifier des séances d’entraînement adaptées à leurs objectifs – perdre du poids ou renforcer la masse musculaire. Les séances d’entraînement sont variées: ceinture abdominale, haut et bas du dos, cardio, etc. Bientôt, des séances de yoga et de Pilates s’ajouteront à ce programme, pour que tous y trouvent leur compte.

Publicité

Utilisation

Grâce à sa caméra intégrée et à l’IA, le Magic AI Mirror suit les mouvements du corps. À l’instar d’un coach en chair et en os, il montre les exercices, compte les répétitions et indique si la posture est correcte ou non. Le miroir enregistre les progrès et ajuste l’intensité de l’entraînement en fonction de l’évolution personnelle de chacun.

Pour en tirer le meilleur parti, il est conseillé de disposer d’un espace suffisamment dégagé pour que la caméra puisse suivre l’évolution et la qualité de l’exercice fourni. Un arrière-plan encombré ou un espace trop restreint peuvent nuire à la précision de l’IA: il est donc recommandé de faire un peu de rangement avant de commencer la séance. Cette technologie a aussi des difficultés à enregistrer certaines positions, en particulier lors de mouvements complexes ou d’exercices au sol.

Prix