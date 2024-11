Le Barisieur | Pourquoi vous (n')avez (pas) besoin d'un réveil qui prépare du café

Un gadget peut s'avérer indispensable pour alléger le poids de l'existence. Cette semaine: Le Barisieur. Ou pourquoi vous (n')avez (pas) besoin d'un réveil qui prépare du café.

Utilité

Qu’il s’agisse d’un bon vieux radio-réveil, d’un simulateur d’aube ou d’une montre connectée qui vibre doucement, aucun gadget n’avait jusqu’à présent vraiment réussi à adoucir la difficulté du réveil. Et c’est justement ce que promet Le Barisieur: cette combinaison de réveil et de cafetière espère que l’arôme et la saveur d’un café fraîchement préparé donneront instantanément envie de démarrer la journée. Et, détail non négligeable, l’appareil indique aussi l’heure.

Innovation

Le Barisieur est simple d’utilisation: on le règle pour une heure déterminée et, cinq à dix minutes avant que l’alarme ne se déclenche, il lance le café. L’appareil chauffe l’eau à 94°C et la fait passer lentement à travers le café moulu, diffusant ainsi l’arôme dans toute la pièce. On peut choisir de lancer quand on le souhaite: avant, pendant ou après l’alarme. C’est aussi un appareil parfait au bureau: on programme le timer et 15 minutes plus tard, une tasse de café fumante est prête.

L’appareil intègre un réservoir à lait équipé d’un mini système de refroidissement qui maintient le lait à une température entre 3 et 5°C. L’espace est suffisant pour quelques centilitres de lait, qu’il faut ajouter soi-même à son café. Pour les amateurs de cappuccino, le Barisieur n’est donc pas la solution idéale.

Conception

Les créateurs du Barisieur ont du goût: l’appareil, en bois et en verre soufflé à la bouche, rappelle les fioles Erlenmeyer des laboratoires de chimie. Et pour ceux qui ne peuvent se passer de leur smartphone sur la table de nuit, une prise USB permet de le recharger.

Selon le célèbre expert en café James Hoffmann, le café préparé par Le Barisieur est agréable à boire. Il note cependant que l’eau reste légèrement trop longtemps dans le filtre, ce qui peut lui donner une pointe d’acidité.

Prix