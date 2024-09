Le samedi de Mouche Van Hool, l’hôtelière à la tête des hôtels Julien et August à Anvers

9h30 - "Je vais cueillir des fleurs dans mon jardin. Nous vivons entourés de verdure, et il y a toujours quelque chose à mettre dans un vase, que ce soit des roses ou des hortensias, qui sont magnifiques en ce moment."

Mouche Van Hool possède une Alfa Romeo GT Junior, un ancêtre de 1972.

10h00 - "Le petit-déjeuner, c’est sacré. C’est le premier moment de la semaine où nous sommes ensemble tous les quatre. Mon époux est passé chez Domestic, notre boulanger, et il a aussi préparé des œufs. C’est notre moment."

11h00 - "Il est temps de faire un saut à l’August. Par la piste cyclable, il n’est qu’à 7 kilomètres et avec le soleil sur le visage et de la musique dans les oreilles (Studio Brussel ou The National), faire du vélo est une bouffée d’air frais. Juste avant d’arriver à l’hôtel, je m’arrête chez Polly, un nouveau bar à café: un matcha latte, s’il vous plaît!"

Mouche Van Hool: "Je profite rarement du sauna et du spa de l’August, mais je prends le temps de m’offrir un soin." © Alexander D'Hiet

12h00 - "Je profite rarement du sauna et du spa de l’August, mais je prends le temps de m’offrir un soin. Mon préféré? Un mini-soin du visage ou un massage du dos, de la nuque et des épaules. Nous utilisons une ligne de soins que le beauty label anversois Maiwe a développée pour nous: un pur plaisir."

13h00 - "Le chef, Gerd, est en train d’élaborer les plats de saison de la nouvelle carte: nous sommes en pleine dégustation - et mes papilles ont leur mot à dire! Ensuite, je fais rapidement le point avec la directrice générale, Hanne, au sujet du scénario des festivités prévues ce jour, ce sont souvent des fêtes ou des mariages."

"Avec mon époux, nous avons déjà parcouru plus de 2.300 kilomètres à vélo à travers les États-Unis." Mouche Van Hool

14h30 - "C’est l’heure de faire les courses, et j’ai mes adresses préférées: The Butcher et Cru à Anvers, la poissonnerie Clatervis à Hove, et le primeur du coin."

16h00 - "Mon plus jeune fils et moi partons pour une petite virée à bord de notre Alfa Romeo GT Junior, un ancêtre de 1972. Ayant grandi au milieu des voitures, j’ai toujours adoré la liberté et les sensations que procure la conduite. C’est mon filleul, qui venait d’ouvrir un garage spécialisé en voitures vintage, qui me l’a dénichée il y a quatre ans. Un beau jour, il m’a annoncé qu’il avait trouvé quelque chose pour moi et je n’ai pas pu résister, évidemment."

Issue de la famille des constructeurs d’autobus Van Hool, l'Anversoise dirige les hôtels Julien et August. © Alexander D'Hiet

17h00 - "Je passe une heure devant mon ordinateur à planifier des voyages, chercher des hôtels et parcourir des magazines spécialisés. C’est mon moment de détente. Notre prochaine destination sera Lanzarote, mais mon grand rêve, c’est un périple à vélo en Nouvelle-Zélande. Avec mon époux, nous avons déjà parcouru plus de 2.300 kilomètres à vélo à travers les États-Unis, et cela nous a donné envie de recommencer."

18h00 - "Les préparatifs du dîner commencent: ce soir, nous recevons des amis. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j’adore les recettes végétariennes d’Ottolenghi. Mon plat favori? Les aubergines au curry, curcuma et yaourt grec."

20h00 - "Nos amis s’installent au jardin et nous échangeons des souvenirs de vacances autour d’une bonne bouteille de vin. Ne vous attendez pas à une table digne d’un restaurant: chez nous, c’est plutôt à la bonne franquette."

1h00 - "Quand nous recevons, je me couche tard. Une fois au lit, je dors comme un bébé: normal, je dors dans un lit d’hôtel!" (rires)