Les 5 spas les plus luxueux du pays pour se détendre

L'hôtel Mix dispose d'un vaste espace de bien-être de 1.500 mètres carrés. © Mireille Roobaert

3 | Cabosse | Anvers

Juste à l'extérieur des Leien, les hôtes Riad et Filip ont transformé une maison de maître de 1864 en une maison d'hôtes de luxe. Outre les quatre suites spacieuses, le bar à vin et le salon de thé, on y trouve également une pool house avec sauna et hammam. Dans le jardin, il est possible de se détendre dans l'étang de baignade aménagé de façon naturelle et dans le jardin de bambous avec sa terrasse ensoleillée. En bref, il s'agit d'un refuge tranquille au cœur d'Anvers.

Infos pratiques Adresse | Sanderusstraat 19, 2018 Antwerpen

Tel. | +32 3 689 52 12

E-mail | info@cabosse.be

Site web | cabosse.be

4 | NE5T | Namur

Cet hôtel réservé aux adultes à Namur est installé dans une vieille ferme entièrement rénovée, sur les rives de la Meuse. Les propriétaires ont opté pour une combinaison de service et de confort cinq étoiles, le tout dans une atmosphère décontractée et charmante. Comme dans une maison familiale, décontracté et sans chichis.

Au cours des dix années de restauration, l'ancienne ferme a été reconstruite brique par brique et transformée en un hôtel de luxe et un spa. Dans le spa, on profite d'une large gamme de soins, dont le plus populaire est le Cérémonie Duo. Il y a également des jacuzzis privés et une grande piscine.

Infos pratiques Adresse | Allée de Menton 26, 5000 Namur

Tel. | +32 (0)81 58 88 88

E-mail | info@ne5t.com

Site web | ne5t.com

5 | Château de Vignée | Rochefort

Dans la région de la Famenne, le château de Vignée, originaire du 18e siècle, a été rénové en un hôtel de luxe tout-confort et branché. Au coeur de la verdure des Ardennes namuroises, c'est l'occasion de se détendre dans un spa ultramoderne. La piscine intérieure est entourée d'arbres pour oublier l'agitation de la ville et, à quelques pas, un hammam invite à se relaxer grâce à divers soins du corps. À l'extérieur, détendez-vous dans le sauna finlandais qui surplombe la rivière Lesse. Le Château de Vignée est un lieu privilégié qui allie modernité et nature.