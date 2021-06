Voici les endroits où faire le plein d'adrénaline cet été

À la recherche des meilleures vagues pour le surf? À moins que l’on ne préfère le snorkeling, le VTT ou le parapente. Dans tous les cas, rien ne vaut un bon coup d’adrénaline.

Nihi Sumba, Sumba, Indonésie

CHECK-IN Un spot tropical isolé, à moins d’une heure de vol de Bali: Nihi Sumba est le fruit de la collaboration de l’entrepreneur Chris Burch et de l’hôtelier James McBride. Bien au-delà d’un hôtel ordinaire, cette adresse propose un mode de vie de luxe: plages vierges, nature intacte et culture indonésienne préservée, avec ses rituels et traditions séculaires.

Un spot tropical isolé, à moins d'une heure de vol de Bali: Nihi Sumba est le fruit de la collaboration de l'entrepreneur Chris Burch et de l'hôtelier James McBride.

GET A ROOM Les 28 villas en bois offrant des chambres d’au moins 160m² enfouies dans la verdure tropicale sont surmontées des caractéristiques toits de chaume pointus indonésiens. Toutes disposent d’une piscine à débordement avec jardin de bananiers et de frangipaniers.

HEART PUMPING Nini Sumba était dédié au surf, avant d’être transformé en l’un des complexes hôteliers les plus luxueux d’Asie. S’il est toujours possible de glisser sur l’une des meilleures vagues de la région, d’autres plaisirs sont également au menu: plongée, snorkeling, stand up paddle et équitation en bord de mer. Chaque matin, les chevaux sortent des écuries de Sandalwood pour galoper en toute liberté sur la plage de 2,5 km et dans l’océan. Ils jouent un rôle majeur dans la culture de Sumban et, sous la direction de Carol Sharpe, spécialiste de chevaux, les visiteurs découvrent, du haut de leur monture, l’île, la plage, l’océan... et eux-mêmes.

CHECK-OUT À partir de 450 euros la nuit pour deux personnes, petit déjeuner et dîner compris.

Huka Lodge, Île du Nord, Nouvelle-Zélande

CHECK-IN La star des lodges néo-zélandais est l’œuvre d’Alex Van Heeren, l’excentrique Néerlandais qui a acheté ce pavillon en 1985 et l’a transformé en lodge de luxe pour happy few": Barbra Streisand, Michael Douglas et Bill Gates ont signé son livre d’or.

Le Huka Lodge est au bord d’une rivière de montagne qui serpente avant de dévaler quelques centaines de mètres plus loin pour former les célèbres chutes de Huka. Le lac Taupo, un des lacs les plus célèbres de l’île du Nord, se trouve à dix minutes de route.

GET A ROOM L’atmosphère est old-fashioned et coloniale, avec d’immenses feux ouverts crépitants, des tartans et autres tissus moelleux, des coins cosy pour dîners privés, des bibelots et des antiquités dignes d’un musée. Huka figure dans le top 5 international des meilleurs lodges, car il réunit nature, élégance et service exceptionnel.

HEART PUMPING Des pros aux débutants, on vient ici pour pêcher à la mouche. Les amateurs sont déposés aux plus beaux postes par hélicoptère. Randonnée, VTT, ski ou excursions sur le lac sont également proposés à celles et ceux qui le souhaitent.

CHECK-OUT À partir de 810 euros la nuit par personne, tout compris, ainsi que les transferts aéroport.

Jack’s Camp, Kalahari, Botswana

Jack's Camp

CHECK-IN Jack’s Camp est aux portes d’un des plus grands déserts de sel du monde, dans le bassin du Kalahari, au Botswana. Le site appartient en partie à Ralph Bousfield, guide de safari vedette en Afrique, dont le défunt père, Jack, a vécu ici, parmi les Bushmen San. Les neuf tentes de safari sont authentiques, de style colonial chic, avec des "plunge pools" privés. Le plastique est ici totalement prohibé et les pique-niques sont servis dans des assiettes en porcelaine.

GET A ROOM Les pans du Makgadikgadi, autrefois l’un des plus grands lacs d’Afrique, est un grand espace vide et chatoyant de plus de 12.000 kilomètres carrés. Ce lac offre un paysage fascinant: une couche de cristaux de sel d’apparence lunaire, ponctuée d’îlots verts et fertiles où poussent de graciles palmiers ilala, bordée par le Kalahari désertique. C’est le territoire des San, les Bushmen qui (sur)vivent dans cette partie vierge du Botswana.

HEART PUMPING Malgré les lions et le gros gibier, on ne vient pas ici pour assister à la parade des big five. D’autres activités sont au programme, comme l’équitation, les excursions en quad ou une nuit de camping à la belle étoile. C’est également l’un des seuls endroits au monde où l’on peut voir les suricates de près.

CHECK-OUT À partir de 1.250 euros la nuit par personne, tout compris.

Camp Sarika, Amangiri, Utah, États-Unis

Vue en plein écran ©Joe Fletcher Photography

CHECK-IN Camp Sarika, petite sœur plus décontractée du désormais légendaire Amangiri, dans l’Utah, a ouvert ses portes en été 2020 à Canyon Point, à deux pas du célèbre lac Powell et sur la frontière invisible qui sépare l’Arizona de l’Utah. Il ne s’agit pas d’un hôtel ordinaire, mais d’un camp de tentes de luxe établi sur 240 hectares de nature sauvage et accidentée, à 30 minutes de marche (ou 5 minutes de voiture) d’Amangiri.

GET A ROOM Il n’y a que dix pavillons sous tente, chacun disposant d’une grande terrasse, d’une piscine et d’une vue sur ce paysage de montagne d’une intensité exceptionnelle, avec ses canyons profonds et les formations rocheuses vermillon du désert Navajo.

L'AmanGiri est plus qu'un hôtel: c'est une adresse de glamping perdue dans une étendue sauvage de 600 hectares.

C’est le camp de base parfait pour les balades dans le désert et les montagnes, le long de sentiers de randonnée privés.

HEART PUMPING Le Camp Sarika est le point de départ idéal pour de longues balades dans le désert et les montagnes, le long de sentiers de randonnée privés, voire la Via Ferrata de la propriété. Le Cave Peak Stairway est la nouveauté de l’année: une sorte de pont suspendu à 122 mètres de haut, avec 120 marches à gravir au départ de Cave Peak et du Via Ferrata Trail. À ne pas manquer non plus: une excursion à Horseshoe Bend avant le lever du soleil. Les amateurs d’adrénaline ont le choix du dealer: canyoning, équitation, kayak, pêche et SUP sur le lac Powell ou expédition en VTT sur le plateau du Colorado. Les wranglers du Camp Sarika organisent également des balades privées en avion, hélicoptère ou montgolfière.

CHECK-OUT À partir de 4.000 euros la nuit pour deux personnes, en pension complète.

Herdade da Malhadinha Nova, Alentejo, Portugal

CHECK-IN Cette "herdade", ou ancienne ferme manoir, est une retraite rurale qui raconte l’histoire patrimoniale du Baixo Alentejo (Alentejo du sud) dans un style contemporain et frais. Le domaine s’étend sur 450 hectares dans un paysage de chênes, de philodendrons et d’oliviers, de champs de terre rouge et de vignobles où l’on produit un vin corsé.

Maladinha Nova possède un élevage de pur-sang lusitaniens, où plus de 30 chevaux sont à l'entraînement et à la disposition des clients pour des balades.

GET A ROOM Malhadinha Nova mêle sans effort ancien et nouveau, tradition et modernité, adoucissant le puissant paysage par un décor élégant et un service impeccable. Le bâtiment principal -l’ancienne herdade- est classique et intime, avec six chambres d’hôtes. Les nouvelles villas privées avec piscine sont plus épurées et situées un peu plus en retrait du domaine.

HEART PUMPING L’herdade appartient à la famille Soares qui produit du vin et possède un élevage de pur-sang lusitaniens, où plus de 30 chevaux sont à l’entraînement et à la disposition des clients pour des balades. Autres montures, pour les non-cavaliers: des VTT, des quads et des buggys sans toit. À l’issue d’un après-midi de folie, on prend le temps de se relaxer dans le spa, de déguster un verre de vin accompagné de bons petits plats et de finir la journée en se prélassant au coin du feu. Tout le monde est le bienvenu, même ceux qui ne viennent que pour la cuisine et le vin. Le domaine viticole est toujours ouvert et les lunchs et dîners avec vue sur les vignobles valent le détour.

CHECK-OUT À partir de 300 euros la nuit pour deux personnes, petit-déjeuner compris.

CampZero, Champoluc, Italie

CampZero dispose d'un grand mur d'escalade indoor, d'un bar Boulder, d'un mur de glace outdoor et d'une piscine olympique.

CampZero

CHECK-IN Même auprès des skieurs les plus assidus, les chances sont faibles pour que le nom de Champoluc évoque quelque chose. Pourtant, le petit village de montagne italien n’est qu’à quelques kilomètres de la mythique station de ski de Zermatt, en Suisse. Cela fait du resort cinq étoiles CampZero le point de départ idéal pour la divine poudreuse, et, en été, il ravira les alpinistes, vététistes et randonneurs.

GET A ROOM Le camp est un vaste bâtiment bas en bois naturel, en partie enfoui dans le paysage. Chaque chambre occupe deux étages avec de hautes fenêtres sur les deux niveaux. Avec un salon et un jardin privés, on dispose de beaucoup plus d’espace que dans la moyenne des chambres d’hôtel. Les familles préfèreront s’installer dans les suites extra larges pour quatre personnes.

Une adresse de choix pour les amateurs de sports intenses, sans lésiner sur le confort.

HEART PUMPING Ce n’est pas le genre d’hôtel qui se limite à l’organisation de circuits d’aventure au diable vauvert: la plupart des expériences sont à vivre sur place. En effet, CampZero dispose d’un grand mur d’escalade indoor, d’un bar Boulder, d’un mur de glace outdoor et d’une piscine olympique. Des VTT et des équipements de ski sont également à disposition. L’hôtel dispose d’un hélicoptère pour déposer les skieurs sur des sommets immaculés.

CHECK-OUT À partir de 200 euros la nuit pour deux personnes.

Sani Resort Asterias, Thessalonique, Grèce

CHECK-IN On oublie Athènes et les Cyclades pour partir à la découverte d’une perle: la péninsule de Kassandra, considérée comme la "petite Monaco". Avec 5 hôtels, 24 restaurants, 17 bars et 3 spas, le Sani Resort Asterias est un géant soucieux de l’environnement. Longeant sur 7 kilomètres de sable blanc la Mer Egée, il s’éparpille au cœur d’une réserve de 400 hectares.

Outre des académies de cyclisme et de sports nautiques et un adventure park, le resort a développé, en collaboration avec le champion Rafael Nadal, une académie de tennis.

GET A ROOM 900 chambres, c’est l’assurance de trouver sandale à son pied. On optera pour l’un des cinq hôtels: le Sani Asterias et ses 57 spacieuses suites, dont la Suite Deluxe Family beach front qui peut accueillir 5 personnes (2 adultes et 3 enfants jusqu’à 12 ans). Le resort a d’ailleurs été primé aux World’s Leading Family & Beach Resort en 2020.

HEART PUMPING Outre des académies de cyclisme et de sports nautiques et un adventure park, le resort a développé, en collaboration avec le champion Rafael Nadal, une académie de tennis avec un programme technique, physique et mental personnalisé pour tous niveaux et groupes d’âge. Idem pour l’académie de football ouverte en collaboration avec la Fondation Chelsea FC. Enfin, on peut aussi apprendre à construire un abri ou à naviguer, à allumer un feu et à envoyer des signaux à la Bear Grylls Survival Academy.

CHECK-OUT À partir de 761 euros la nuit en Suite Deluxe Family sur le front de mer.

Six Senses Zighy Bay, Oman

CHECK-IN On arrive sur les lieux en parapente depuis une colline haute de 500 mètres, en hors-bord ou à bord d’un 4x4 sur une piste caillouteuse. Le Six Senses Zighy Bay se niche au nord d’Oman, sur la péninsule de Musandam, à près de deux heures de route de Dubaï, juché sous une falaise spectaculaire, au bord d’une plage de sable et de la mer bleu opale du golfe d’Oman.

Au menu: repas raffinés, sports nautiques, pêche, snorkeling ou plongée sous-marine, VTT, tir à l'arc, escalade, canyoning ou bootcamp pour les plus aguerris.

GET A ROOM Ce complexe isolé a été conçu comme un village omanais traditionnel: les villas individuelles sont valorisées par un cadre style oasis, avec des pistes de sable et plus de 11.000 palmiers. Les 82 villas avec piscine privée et lounge sont construites en pierre locale, en bois et autres matériaux discrets et rustiques. Les plus belles sont celles en bord de mer, idéales pour bénéficier d’une vue parfaite sur la nuit étoilée, bercées par le son des vagues.

HEART PUMPING On vient ici pour se détendre dans un climat parfait, essentiellement de novembre à mars. Au menu: repas raffinés, sports nautiques, pêche, snorkeling ou plongée sous-marine, VTT, tir à l’arc, escalade, canyoning ou bootcamp pour les plus aguerris. Pour une vue imprenable, rien ne vaut l’ULM pour explorer les environs. Des guides locaux proposent des excursions dans une nature désertique, le long de sentiers de montagne jusqu’à des plages secrètes. Dans le spa Six Senses, l’accent est mis sur la détox et le ressourcement.