6 open air pour profiter de l'été en musique à Bruxelles

4 | Le Woodpecker au Parc Royal

On ne le présente plus. Depuis plusieurs années, l'incontournable Woodpecker anime tous les après-midi l'artère principale du parc Royal en plein centre-ville. À l'ombre des arbres, ce rendez-vous quotidien prend des airs de mini-festivals à l'arrivée du week-end. Véritable oasis urbain, il est accessible à tous gratuitement pour y boire un verre, manger un plat ou carrément se déhancher au rythme du DJ set du jour.

5 | 19 août - Rogier Open Air

Les habitants de Bruxelles sont familiers du "Canopy" qui trône au centre de la place Rogier, mais certainement pas pour y danser. Et bien, pour la première fois, le 19 août prochain, un open air est organisé juste en-dessous de cette prouesse architecturale. L'événement est coorganisé par les collectifs HANGAR et TuesdayTV. Et on ne peut que vous conseiller de foncer prendre vos tickets, les 'Early Bird' sont à 15 euros contre 30€ pour les 'Very Late', s'il en reste...