Cathalina Geeraerts, le nouvel espoir du cinéma belge

Cathalina Geeraerts | "En ce qui concerne l’apparence, rien du tout, mais sur le plan intérieur, oui. Même si elle est influençable et naïve, Holly n’est pas nécessairement aussi innocente qu’elle en a l’air. Cette naïveté est aussi en moi, tout comme ‘l’urge’ d’aider les autres. Même si je ne ressens pas vraiment cette envie avec les ‘strangers’. J’aime les gens, mais si je ne les connais pas, je m’en fiche. Mes amis sont super importants pour moi. Je suis très empathique. Je pleure rarement, sauf par empathie. Je n’aime pas quand quelqu’un est ‘sad’. Je ressens ses émotions."

"Holly" est le portrait d’une adolescente au sein de son milieu scolaire qui, de mouton noir, devient le soutien de ceux qui vivent un processus de deuil. © Toon Aerts

"Holly" traite de la pensée magique, des choses que les gens veulent croire, même si elles semblent irrationnelles. Est-ce quelque chose qui vous interpelle?

"C’est bizarre. Je ne suis pas athée, mais je ne suis pas croyante non plus: je crois juste qu’il doit y avoir quelque chose. La nature ne fait pas les choses sans raison. Je ne vois pas de main divine dans tout, mais parfois, oui. Je vais vous donner un exemple étrange. Un jour, j’étais avec ma copine et notre briquet ne marchait pas. On avait beau essayer, il était vide. Et alors, j’ai dit: ‘Please God, faites qu’il marche une dernière fois pendant cinq secondes.’ Et il a marché! Juste assez pour allumer une cigarette. Après ça, c’était complètement fini. Véridique!" (rires)

C’est votre premier grand rôle. Comment vous êtes-vous préparée?

"En fait, je ne me suis pas préparée. Fien Troch ne trouvait pas non plus que c’était nécessaire. Serdi Faki Alici, qui incarne le mari de la prof dans le film, est devenu mon meilleur pote. Nous sommes toujours en contact. Lui avec toutes ses compétences sociales, et moi avec mon TDAH (Trouble de déficit de l’attention / hyperactivité, ndlr), vous pouvez imaginer ce que ça donnait pendant le tournage! Il faisait tout le temps du beatbox et moi, je faisais du freestyle par-dessus. Mais quand Fien disait ‘OK, on commence’, on était hyper sérieux tous les deux et on faisait notre truc. Fien était super étonnée."

Ce que vit Holly n’est pas toujours joyeux. Aviez-vous du mal à vous mettre dans le bon "mood"?

"Quand ça ne marchait pas tout de suite, j’écoutais de la musique comme ‘Je te laisserai des mots’ de Patrick Wilson ou ‘Glimpse of us’ de Joji. Ça me calmait. Ou bien je pensais à mon chien. Il n’est pas mort, mais il est parti. Ça m’aidait aussi."

Dans "Holly", Cathalina Geeraerts joue le rôle d’une ado introvertie qui est l’objet de harcèlement scolaire, un thème particulièrement fort. © Toon Aerts

D’où vient votre envie de jouer?

"J’ai toujours eu cette envie. Quand je suis seule dans ma chambre et que j’entends une chanson ou que je suis dans un certain ‘mood’, je parle et je ris toute seule. Du coup, mon père croit que je suis sous l’emprise d’une drogue ou un truc du genre! (rires) Mais je ne fais que jouer. En solitaire. Personne ne me regarde et je parle simplement au mur, parce que j’ai envie d’imaginer un scénario et de le jouer. C’est mon cerveau et mon corps qui font ça, et je trouve ça chouette. Mais je n’ai jamais suivi de cours ni fait de théâtre."

Quand vous êtes-vous retrouvée pour la première fois devant la caméra?