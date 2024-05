Jan Caeyers, expert de Beethoven, à propos de l'emblématique Neuvième Symphonie

Sur la chaise de qui aimeriez-vous vous asseoir pendant une journée?

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

"Deux fois par an, mon épouse et moi nous rendons à Paris, où nous allons au théâtre pour voir des vaudevilles à l’ancienne. Chez nous, ce genre de spectacle est mal considéré, mais en France, de grands acteurs comme Pierre Arditi y participent avec enthousiasme. Après ce genre de représentation, j’ai mal aux zygomatiques à force de rire. Ce n’est pas de l’humour vulgaire. Au contraire, les vaudevilles sont très délicats et, quand on y assiste, le temps file. Actuellement, ce qui me fait me lever de ma chaise, c’est la Neuvième symphonie de Beethoven, que je dirigerai à Anvers le 13 mai. Cette œuvre emblématique est comme une ville dont je connais parfaitement le plan, ce qui me permet de la comprendre de mieux en mieux et de m’y sentir de plus en plus à l’aise. En investissant autant de temps dans la Neuvième, mon interprétation est devenue beaucoup plus claire. Le dernier mouvement est la base de l’hymne européen, ce qui a rendu la perception de l’œuvre plus plate, voire plus kitsch. C’est un peu comme la Joconde: tout le monde veut la voir et tout le monde pense la connaître, mais ce succès n’approfondit pas la connaissance de cette œuvre majeure."