Le nouvel album Axelle Red célèbre 30 chansons des 30 dernières années

Le samedi de la chanteuse et musicienne Axelle Red: imaginer des règles universelles, oublier qu'elle donne un concert et farfouiller dans 35 ans de mode.

Axelle Red (55 ans) Douze albums, plus de cinq millions de disques vendus.

Nouvel opus "AR 30".

Commandeur de l'Ordre de la Couronne (B), Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres (F).

"Je lis tous les jours, mais encore plus le samedi." Sur "AR 30", Axelle Red (55 ans) réunit trente chansons des trente dernières années, plus un nouveau single, "C'est My Life, C'est Ma Vie". Elle est en tournée en Belgique, en France et au Luxembourg. "Le plus beau, c'est de partager une nouvelle chanson avec mes musiciens. Ces dernières décennies, je me suis offert le privilège de travailler avec des gens incroyables: de Lester Snell, l'arrangeur d'Isaac Hayes, à Mark Plati, qui produisait Bowie, mais aussi des Belges comme Daniel Romeo, Wouter Van Belle et Wigbert Van Lierde. Je continue à me permettre ce luxe."

En 1989 sort "Kennedy Boulevard" et c'est son premier tube. En 1993, elle achève ses études de droit et sort "Sans Plus Attendre", son premier album studio. Le succès est là: en France, elle décroche une Victoire de la Musique, un NRJ Music Award et est élevée au rang de Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres.

Le nouvel album d'Axelle Red, AR 30, est une compilation de trente chansons composées pendant trente ans. © Charlie De Keersmaecker

6h00 | "Je me lève tôt, avec mes trois chats et le chien. Le reste de la famille dort encore. Nous vivons dans une ferme en périphérie bruxelloise: en pleine nature et proche de la ville."