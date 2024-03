Le samedi de Baloji, le réalisateur qui a raflé cinq Magritte

Le samedi du réalisateur et musicien Baloji: dénicher des vinyles, s’offrir un bain culturel et chanter à tue-tête avec sa fille.

"Le samedi, ma fille de 15 ans vient chez moi pour le week-end, ce qui me permet de jouer mon rôle de père", explique Baloji (44 ans). L’univers professionnel de l’artiste est très varié: il réalise des courts et longs métrages depuis 2012 et se consacre à la musique, au théâtre et à l’opéra. "La créativité est un jeu qui stimule mon cerveau. Tous les supports m’intéressent: selon l’idée, ça peut devenir une pièce de théâtre, un opéra, une chanson ou un film. Mais j’ai une préférence pour le cinéma, car c’est là que tout converge."