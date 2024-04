Smahlo | "Je lis la bible. La religion, c’est très important pour moi"

15h00 – "Je vais chez des copains qui ont un studio pour faire de la musique. La plupart de mes potes sont musiciens, c’est génial. Parfois, on fait quelque chose ensemble, parfois je me contente d’écouter pendant que l’un de nous est aux platines. Tout ça bien à l’aise."

19h00 – "De temps en temps, je vais prendre un verre dans le centre de Bruxelles. Mon endroit préféré s’appelle La Pièce , un café près du McDonald’s — pratique quand j’ai un petit creux! (rires) J’aime aussi aller dans les bars de la place Saint-Géry , mais ce que je préfère, c’est traîner chez des potes. Il y a toujours un bon esprit. On met de la musique, on rigole et on danse. C’est super chill."

23h15 – "C’est l’heure de dîner. Parfois, c’est juste une portion de riz avec une bonne sauce préparée par ma mère, mais ça peut aussi être un steak avec des frites. J’aime le poisson avec des bananes frites, du riz et du pondu (un ragoût à base de feuilles de manioc pilées, NDLR). Mon plat préféré est le poulet à la moine avec une sauce aux arachides et du riz: c’est une recette populaire dans toute l’Afrique. En général, je ne mange qu’une fois par jour, tard le soir."

23h45 – "Comme je sors rarement, mes samedis soir ne se prolongent jamais très longtemps. Je ne veux pas non plus me lever trop tard le dimanche, pour être à l’heure à l’église. J’y vais toujours avec ma mère, on aime bien ça tous les deux. Elle m’y emmenait déjà quand j’étais petit et même si, à l’époque, c’était plutôt par obligation, c’est là que j’ai découvert ma voix et que j’ai appris à chanter en groupe. Cela a jeté les bases de tout ce qui allait suivre."