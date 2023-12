Visitez les lieux de tournage de la dernière saison de la série Netflix "The Crown"

Les incontournables sont le campus universitaire et le terrain de golf, mais en tant que visiteur, le reste de la ville vaut également la promenade: la rue principale, avec de nombreux magasins et cafés indépendants, est idéale pour un après-midi de détente. Le prince William était apparemment fan de Forgan's, un restaurant contemporain avec un twist à la sauce écossaise.

Comment la visiter?

| Un itinéraire pédestre passant devant les universités est disponible sur le site de l'université.

| Site web | st-andrews.ac.uk

2 | Série: Château de Balmoral | Réalité: Ardverikie House

Dans "The Crown", l'Ardverikie House est la doublure de Balmoral, la résidence préférée de la reine Elisabeth. Cependant, le domaine est encore plus célèbre sous le nom de "Glenbogle Manor", le manoir fictif de la série télévisée "Monarch of the Glen". Aujourd'hui, le sombre domaine situé au bord du lac abrite des milliers de cerfs élaphes. Outre ses ambitions télévisuelles, le domaine d'Ardverikie House est accessible au grand public, car il offre huit maisons d'hôtes, dont un pavillon avec une tour.

Dans "The Crown", l'Ardverikie House est la doublure de Balmoral, la résidence préférée de la reine Elisabeth. © Getty Images

Comment la visiter?

| Cottages pour deux à treize personnes, à partir de 250 livres pour deux nuits.

| Site web | ardverikie.com

Le domaine d'Ardverikie House est accessible au grand public, car il offre huit maisons d'hôtes, dont un pavillon avec une tour. © Getty Images

3 | Série: Villa Windsor, Paris | Réalité: West Wycombe Park

La Villa Windsor, de style géorgien, située dans le 16e arrondissement de Paris, fut la résidence de Charles de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est peut-être plus important, toujours dans le contexte de "The Crown", c'est que le duc de Windsor et sa compagne Wallis Simpson y vécurent également, avant qu'elle soit louée par Mohamed Al-Fayed. Le fils de ce dernier, Dodi Al-Fayed, et Diana s'y étaient rendus en 1997, le jour de leur décès.

Le duc de Windsor et Wallis Simpson ont habité ici, à la Villa Windsor, louée ensuite à Mohamed Al-Fayed. © Belga Image

Les réalisateurs de "The Crown" ne se sont pas déplacés en France pour tourner cette scène: ils ont choisi West Wycombe Park, une élégante propriété du National Trust située dans le Buckinghamshire. Le manoir de style italien et son extraordinaire jardin paysager surplombent un village historique et une colline.

Lire aussi Les coulisses de Highgrove, le jardin privé du roi Charles III

Comment la visiter?

| West Wycombe Park est ouvert d'avril à octobre. Entrée à partir de onze livres. Le village et la colline sont accessibles toute l'année.

| Site web | nationaltrust.org.uk/visit/oxfordshire-buckinghamshire-berkshire/west-wycombe-park-village-and-hill

West Wycombe Park est une élégante propriété du National Trust située dans le Buckinghamshire. © Alamy

4 | Série: Hôtel Ritz, Paris | Réalité: Phoenix Arts Club

L'Hôtel Ritz, à Paris, a joué un rôle crucial dans le tournage des dernières heures de Diana. C'est en effet dans ce palace, propriété de Mohamed Al-Fayed, que Diana et Dodi ont dîné avant leur fatal trajet en voiture, poursuivis par les paparazzis. Et pourtant, l'équipe de "The Crown" a décidé de ne pas tourner ces scènes dans l'hôtel même, mais d'utiliser le légendaire Phoenix Arts Club de Londres comme doublure.

C'est dans ce palace, propriété de Mohamed Al-Fayed, que Diana et Dodi ont dîné avant leur fatal trajet en voiture. © Vincent Leroux

Ce cabaret se trouve près de Charing Cross Road et, bien qu'il soit réservé à ses membres, il est possible pour les non-membres d'acheter un billet (quinze livres) pour assister aux spectacles de variétés. Avec son mobilier en bois massif et ses affiches anciennes, le bar rétro fait l'effet de vestige d'une époque révolue.

Comment le visiter?

| Le bar est ouvert aux membres ainsi qu'à toute personne munie d'un billet de cinéma ou de théâtre.

| Site web | phoenixartsclub.com

Le Phoenix Arts Club dans le quartier de Charing Cross Road à Londres.

5 | Série: Castel Sainte-Thérèse, Saint-Tropez | Réalité: Villa Castillo, Majorque

Bien que de très nombreuses scènes de cette dernière saison aient été tournées au Royaume-Uni, l'équipe de production s'est également rendue à l'étranger, notamment pour tourner les images de la villa d'Al-Fayed à Saint-Tropez, où Diana et Dodi s'étaient rencontrés (et s'étaient réfugiés avant de prendre la décision fatidique de se rendre à Paris). La propriété a été mise en vente en 2015 pour plus de quatre-vingt millions d'euros.

Les réalisateurs de "The Crown" ont choisi de remplacer la villa d'Al-Fayed, à Saint-Tropez, par une autre propriété privée, la Villa Castillo à Majorque.

Les réalisateurs de "The Crown" ont choisi de la remplacer par une autre propriété privée, la Villa Castillo à Majorque. Diana a également visité cette villa, et bien qu'elle puisse être louée, les tarifs hebdomadaires (au moins 35.000 euros) risquent de décourager les vacanciers occasionnels.