Le monde intérieur de l'actrice belgo-américaine Bérangère McNeese

Bérangère McNeese, qui travaille actuellement sur son premier long métrage en tant que réalisatrice, nous parle de son livre favori, sa pièce préférée et son style personnel.

On peut voir l'actrice belgo-américaine dans la série Netflix "Braqueurs", ainsi que dans les séries "Fils de" et "HPI". Elle vient d’effectuer son meilleur achat, collectionne des photos d'inconnus et avoue pleurer facilement.

Comment décririez-vous votre style personnel?

Bérangère McNeese: “Quand je suis aux États-Unis, j’entends souvent dire que mon style fait très français. C’est un beau compliment, je trouve, mais, honnêtement, ça fait longtemps que je ne fais plus beaucoup d’efforts et c’est devenu mon style, pour ainsi dire. J’ai un faible pour les sneakers et j’ai énormément de bijoux en argent, surtout de petits créateurs, et aussi beaucoup de vintage. J’ai longtemps vécu près de Montmartre, où j’ai déniché beaucoup de choses. En ce qui concerne les vêtements, j’adore Diane von Furstenberg et Chanel, mais je porte beaucoup de vintage, des pièces de Céline, par exemple.”

Quel a été votre dernier achat coup de cœur?

BM: “Aujourd’hui, j’ai acheté un livre de Kyle Thompson, un photographe extraordinaire. J’adore la photographie et j’ai toujours un appareil photo jetable dans mon sac. Mon directeur de la photographie m’a récemment offert un Nikon analogique: je l’utilise pour photographier mes amis ou de belles choses que je repère. Ensuite, c’est super chouette d’aller dans un labo photo à Bruxelles pour les faire développer.”

Vue en plein écran ©Kyle Thompson

Qui est votre icône de style?

BM: “Ma grand-mère: elle a 95 ans. Elle va me détester si elle sait que j’ai dit ça! Elle a été actrice et mannequin, puis elle a eu six enfants. Elle enseignait dans une école qui apprenait l’étiquette aux jeunes filles, une institution qui n’existe plus depuis longtemps. Elles devaient marcher avec un livre sur la tête, ce genre de choses.”

Quel est le plus beau souvenir que vous avez jamais acheté?

BM: “En Inde, j’ai trouvé un collier avec petit grelot (ou bola), un bijou habituellement porté par les femmes enceintes. Ce son est vraiment très apaisant.”

Quel est votre endroit préféré à la maison?

BM: “Ma chambre. J’ai habité à Paris pendant quinze ans et maintenant que je vis la moitié du temps à Bruxelles, je peux me permettre un appartement beaucoup plus grand. Quand je veux me détendre, je m’assieds sur mon lit. Mon lit, c’est mon radeau: tout ce dont j’ai besoin se trouve à portée de main.”

Que collectionnez-vous?

Vue en plein écran

BM: “Des photos de personnes que je ne connais pas du tout, comme dans ‘Le fabuleux destin d’Amélie Poulain’, où un homme collectionne les photos abandonnées dans les Photomatons. À Bruxelles, j’habite près de la place du Jeu de Balle et j’adore aller au marché aux puces pour y dénicher de vieilles photos. Quand je vois ces visages inconnus, j’essaie d’imaginer leur vie. Ma sœur trouve ça flippant et tordu.”

Quel est le meilleur livre que vous avez lu?

BM: “Le ‘King Kong Théorie’ de Virginie Despentes m’a beaucoup inspirée. Il s’agit d’un manifeste féministe incroyablement bien écrit. Elle y décrit parfaitement la colère que les femmes ressentent parfois.”

Vue en plein écran Virginie Despentes est l’auteure d’un manifeste féministe, au style radical et cru. ©Vincent Ferrane / modds

Quel est le meilleur cadeau que vous avez reçu?

BM: “Un collier que m’a offert ma sœur. Quand j’ai ouvert le pendentif, j’ai découvert des petites photos de mes parents et mes grands-parents. J’étais tellement émue que j’en ai pleuré. Mais il faut dire que je pleure facilement.”

Quel est le gadget dont vous ne pouvez pas vous passer?

BM: “Mes AirPods. J’écoute constamment de la musique. En ce moment, j’écoute du rap québécois et Joy Crookes, une chanteuse britannique.”

Qu’est-ce qui vous fait plaisir?

BM: “J’adore les massages. Chaque fois que j’ai le temps, j’en réserve un.”

À quoi refusez-vous de dépenser de l’argent?

BM: “Les jeux vidéos . J’ai grandi sans. Les gens ont certainement une bonne raison de jouer, mais je ne les comprends tout simplement pas. Et, c’est addictif.”

Quel est le denier vêtement que vous avez acheté?

BM: “Une paire de boucles d’oreille vintage Yves Saint Laurent, sur eBay. Croyez-moi, c’était une très bonne affaire.”

Pour finir, quelle est votre destination de voyage préférée?

BM: “Le Kentucky. Ma famille vit là-bas et, pour moi, c’est une madeleine de Proust. La maison de ma grand-mère est toujours telle qu’elle était dans mon enfance, j’adore y aller.”