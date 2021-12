Le samedi du célèbre monteur Nico Leunen

Le sabato du monteur de films de renommée internationale Nico Leunen: se forcer pour aller à la boulangerie, faire une sieste minutée et déguster un saké artisanal.

"Quand les enfants sont nés, je me suis promis de ne plus travailler le samedi. Le repas de midi est devenu le "moment" de la semaine." Nico Leunen (47 ans) est le premier Belge à avoir été admis à la prestigieuse American Cinema Editors. Il est le monteur attitré de Felix van Groeningen et Fien Troch, son épouse, et a monté les séries HBO "Betty" et "I Know This Much Is True".

Il est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui remet les Oscars. "C’est la reconnaissance de mon expérience. Le fait que je travaille souvent aux États-Unis y a contribué. J’ai participé à "Ad Astra" de James Gray, ainsi qu’à "Lost River" de Ryan Gosling." Il travaille actuellement sur "De Acht Bergen" de Van Groeningen et "Skunk" de Koen Mortier, avant de se consacrer au nouveau film de Fien Troch.

9h30 – "Contrairement aux autres jours, le samedi, je ne dois pas me lever. Chez nous, personne ne se lève à la même heure et chacun fait son truc: nous ne sommes pas des adeptes du petit déjeuner. Je me prépare un café dans ma Bialetti et je le bois à l’aise. Fien prend une tasse de thé ou d’eau chaude et nos deux fils, des cornflakes."

Mon rituel du matin: "Je me prépare un café dans ma bialetti et je le bois tranquille." ©Shutterstock

10h00 – "C’est l’heure des courses. Se retrouver dans l’agitation urbaine est toujours un défi pour moi, qui déteste aller à la boulangerie. Je ne joue pas les rabat-joie: j’enfourche mon vélo et je file chez "C’est si bon", le long du canal, à Molenbeek. Tout à l’heure, le lunch ne sera complet qu’avec des fromages de la Crèmerie de Linkebeek, comme un Pérail et un vieux comté."

11h30 – "J’emmène le plus jeune de mes fils à un cours de skate à Anderlecht et je le regarde faire: c’est génial de voir sa progression! A neuf ans seulement, il est déjà dans le groupe avancé: il ose ce que je n’ai jamais osé."

13h30 – "En général, l’aîné joue du saxo ou de la batterie, mais nous battons le rappel général le lunch: c’est un moment sacré. Ça n’arrive jamais en semaine, mais, le samedi midi, nous mangeons toujours tous ensemble."

Vue en plein écran La dernière découverte de nico leunen: le documentaire en six épisodes "Orelsan – Montre jamais ça à personne" sur amazon prime. ©Courtesy of Amazon Prime

14h15 – "Mes paupières se font lourdes. Depuis des années, je m’offre une petite sieste presque tous les jours. Mon corps s’y est adapté et ça me fait du bien. J’ai trouvé la durée idéale en tâtonnant. Je m’endors parfois tout de suite, parfois après 15 minutes, mais le réveil sonne toujours 47 minutes plus tard."

15h00 – "Je suis plutôt ennuyeux pendant le week-end. La marche et le vélo, cela ne m’amuse pas: je consacre mon samedi est à ce qui a été mis de côté: ranger la maison, réparer une prise, rempoter une plante, bricoler. Je note les tâches à faire sur une feuille Excel, avec des couleurs en fonction de leur urgence. Ces listes me servent de repère dans le chaos de ma vie."

Mon apéritif préféré: "Le saké artisanal, une boisson qu’il faut apprendre à connaître. Je me fournis chez Kampai, l’enseigne de Peter Kuypers." ©Shutterstock

16h30 – "Pendant la semaine, c’est Fien qui cuisine, mais, le samedi, c’est moi. Je fais des recettes qui prennent un peu plus de temps. De temps en temps, je fais une carbonade, mais, en général, c’est un plat végétarien, comme aujourd’hui: un ragoût indien accompagné de pain indien maison."

19h00 – "Les enfants adorent l’apéro. Ils sont encore assez jeunes pour être à la maison le samedi soir. Ils prennent un soda et moi, un saké artisanal, une boisson qu’il faut apprendre à connaître. Je me fournis chez Kanpai, l’enseigne du spécialiste du Japon Peter Kupers."

21h00 – "Pour les garçons, c’est l’heure d’aller se coucher. Je passe un moment avec chacun d’eux et je m’allonge à côté du plus jeune."

22h00 – "J’essaie de regarder un film ou une série pour rester dans le coup. Via Oscar Academy, je peux accéder à une plateforme qui propose tous les nouveaux films. Récemment, j’ai aimé "Orelsan - Montre jamais ça à personne", un documentaire en six épisodes sur Amazon Prime. Je suis devenu un fan de ce rappeur français sorti de nulle part pour devenir une star mondiale."