Mon Sabato | Dominique Deruddere, cinéaste: “Je ne voudrais pas passer pour un vieux schnock”

15h00 – “Nous allons parfois à la mer et, ce mois-ci, nous allons emménager à Ostende. Dès que nous y serons installés, j’espère pouvoir me promener tous les jours. Le panorama et l’eau me rendent heureux. Et, je l’avoue à contrecœur, car je ne voudrais pas passer pour un vieux schnock, une fois à la mer, je jouerai à nouveau au golf. Lancer une stupide balle dans un bête trou en pleine la nature, ça me permet de tout oublier et de recharger complètement mes batteries. Le Festival du Film d’Ostende présentera, en plus de mon dernier film, une rétrospective de mon travail, dont ‘L’amour est un chien de l’enfer’ (1987), ‘Hombres Complicados’ (1997) et ‘Everybody Famous!’ (2000). Dans mes mémoires, je parle aussi des films dans lesquels j’ai mis tout mon cœur et toute mon âme pendant des années, mais qui n’ont jamais abouti.”