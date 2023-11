"Si nous avions de meilleures relations sexuelles, le monde serait meilleur"

10h00 | "Je prépare du café et je mets des vêtements appropriés pour une séance de danse. J'ai une playlist avec du hip-hop, du trip-hop, Massive Attack et 'Ah que la vie est belle' de Brigitte Fontaine. Ensuite, je passe aux clips vidéo: 'The Time Is Now' de Moloko et 'Windowlicker' d'Aphex Twin. J'ai toujours aimé danser. J'ai d'ailleurs envie d'ajouter la danse à mes projets."

11h00 | "Je joue quelques heures de piano, comme tous les jours; ça me rend heureux. C'est méditatif et ça me met en transe."

15h00 | "C'est l'heure de la promenade au parc Josaphat, à Schaerbeek. J'ai longtemps vécu avec Daisy; j'apprécie d'être seul, mais c'est aussi agréable de passer du temps avec d'autres personnes que j'aime. Comme Ella, une femme chère à mon cœur, ou avec Miel, David. Et Samuel, mon frère. Nous passons un moment au Café Winok, un café branché."

16h30 | "Je fais une lessive ou une autre tâche du quotidien. Et je lis. En ce moment, c'est 'Comment rencontrer sa flamme jumelle – le manuel de l'amour inconditionnel' de Lorraine Vesterink. Une flamme jumelle, c'est la personne avec laquelle on trouve l'amour ultime, celle qui vous met au défi et vous fait grandir. On ne la rencontre que plus tard dans sa vie en général, mais c'est l'amour le plus gratifiant. On n'est prêt pour sa flamme jumelle qu'une fois que l'on est capable de s'aimer soi-même, de faire part de ses limites et de prendre ce qu'on mérite."

Lire aussi Comment une nouvelle princesse passe ses week-ends

19h00 | "Cuisiner est une source de plaisir. En ce moment, j'adore manger du poisson. Ici, à Schaerbeek, il y a beaucoup de poissonneries avec une petite restauration dans l'arrière-boutique. Le saumon, c'est toujours bon, mais récemment, j'ai acheté un maquereau et c'était plutôt cool. Si, comme moi, vous aimez manger du poisson cru, vous devez miser sur la fraîcheur."

23h00 | "J'assiste régulièrement à un concert ou bien j'en donne un. J'adore les soirées du collectif d'artistes Chanoirs. Sinon, j'apprécie vraiment beaucoup de passer une soirée tranquille, à la maison. Mon podcast préféré est 'The Strangeness of Dub', dans lequel l'écrivain et musicien Edward George parle de cette tradition musicale. J'aime aussi les podcasts sur le bien-être, comme 'This Tantric Life' au sujet du pouvoir du sexe tantrique. Si nous avions de meilleures relations sexuelles, nous serions plus heureux dans la vie et le monde serait meilleur."