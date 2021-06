Olivia Crouan est la première femme à siéger au comité exécutif d’Audemars Piguet, la plus ancienne Manufacture Suisse de Haute Horlogerie toujours entre les mains de ses familles fondatrices depuis 1875. Et si cela ne tient qu'à elle, d'autres femmes suivront bientôt: “Il est nécessaire d'accueillir plus de femmes dans l’univers de la Haute Horlogerie. Elles parlent la même langue que nos clientes, ce qui nous permettrait de servir ces dernières encore mieux.”

Avant de rejoindre Audemars Piguet en tant que Directrice de la marque en 2018, Olivia Crouan a travaillé près de 20 ans au sein du groupe LVMH, leader mondial du secteur des produits de luxe, où elle a occupé plusieurs postes de responsable Marketing. Après avoir contribué à la croissance de ces prestigieuses marques, elle souhaite élargir ses horizons et relever un nouveau challenge. Rejoindre une entreprise familiale est alors pour elle une évidence. “Mon cœur bat pour les entreprises familiales, car elles sont ancrées dans l'histoire, la tradition et adoptent une vision à long terme. La réflexion à long terme, c’est précisément mon domaine d’expertise! (Rires.) Mon rôle est de guider les marques afin de les aider à se développer et, tout en restant fidèle à leur ADN, les faire rayonner comme leurs fondateurs l'avaient projeté.”

Passionnée par les marques qui nous font rêver, Olivia Crouan rejoint Audemars Piguet en 2018. “Lorsque j'ai rencontré pour la première fois la famille derrière la marque, j'ai immédiatement su que nous partagions une vision et des valeurs communes. Rester fidèles à nous-mêmes, croire aux talents des autres, mettre en valeur le travail dévoué et passionné des artisans et combiner le tout afin d’amener la marque à un niveau supérieur."

La valeur ajoutée des femmes

Le monde de la Haute Horlogerie comme celui des vins et spiritueux haut de gamme est un secteur plutôt masculin. Olivia Crouan tord toutefois le cou aux idées reçues: “Il est vrai que la clientèle de ces secteurs est encore majoritairement masculine, tout comme l’univers des cadres supérieurs, mais je ne me suis jamais sentie à l'écart. La plupart des entreprises familiales valorisent le respect de l'opinion de chacun et encouragent leurs employés à suivre leurs convictions. Elles considèrent les points de vue différents comme enrichissants. C'est le cas chez Audemars Piguet. Voici trois ans, j'étais la toute première femme à siéger au conseil d’administration ; aujourd'hui, nous sommes deux. Pour Audemars Piguet, les femmes sont une valeur ajoutée, car elles apportent une vision complémentaire. En tant que Directrice de la marque chargée de cultiver les valeurs d’Audemars Piguet et d’étendre leur rayonnement à l’international, j’estime qu’il est crucial d'avoir plus de femmes dans l’univers de l'horlogerie.”

Une question de goût

Les femmes ont toujours fait partie intégrante de l'histoire de la marque. Dans les décennies qui ont suivi la création de la société en 1875, les deux fondateurs ont conçu d'incroyables montres mécaniques pour les femmes. Portées en pendentifs, broches ou bagues, ces montres étaient très petites et ont servi de base aux premières montres bracelets qui se sont popularisées au début du 20e siècle. Au fil des ans, les horlogers d'Audemars Piguet ont continué à développer des montres féminines reflétant les défis techniques et esthétiques de leur époque respective, et anticipant souvent l'évolution des goûts de la clientèle féminine. En 1976, Jacqueline Dimier a conçu la première Royal Oak pour femmes, qui a ouvert un autre chapitre de l’histoire des montres féminines chez AP. Le modèle Royal Oak a notamment été réinterprété des années plus tard par la créatrice de bijoux Carolina Bucci, avec laquelle la Manufacture collabore depuis 2016.

“Nous fabriquons des montres pour femmes depuis des décennies, c’est vrai, mais nous avons aussi des montres répondant aux attentes des deux sexes”, ajoute Olivia Crouan. “ Notre collection Royal Oak, par exemple, quel qu’en soit le diamètre, s’adapte aussi bien au poignet d’une femme qu’à celui d’un homme. Un autre exemple est la Code 11.59 by Audemars Piguet, une nouvelle collection délibérément mixte lancée en 2019. Il n'y a pas de règle en la matière. Ce qui compte, c'est de se respecter soi-même. Vous êtes une femme et souhaitez porter une montre dite masculine? Faites-le! C'est simplement une question de goût. Cela vaut pour les boissons: prétendre que le champagne est réservé aux femmes est faux.”

Un état d'esprit

Y a-t-il une “femme Audemars Piguet”? “C'est une question délicate! (Rires.) La réponse, en revanche, est simple: il n’y en a pas qu’une, mais plusieurs. Nous avons tant de collections, tant de modèles différant par la couleur, la taille, le matériau, la finition… On ne peut y accoler un seul type de femme. On ne choisit pas une montre Audemars Piguet uniquement pour son savoir-faire et son esthétique, mais également pour les valeurs qu’elle véhicule. La “femme Audemars Piguet” a des convictions fortes, elle se met au défi de continuer à apprendre et à avancer dans la vie. Le résultat final est moins important que le chemin pour y parvenir. Il ne s'agit pas de son travail, de son statut, de son apparence: porter une montre Audemars Piguet, c'est un état d'esprit.”

La notion du temps

Olivia Crouan porte un Chronographe Automatique Code 11.59 by Audemars Piguet de 41 mm, parfaitement adapté à son poignet. Récemment, deux nouveaux modèles, dotés d’une carrure octogonale en céramique noire, ont rejoint la collection. “Depuis le début, Audemars Piguet joue avec les matériaux et les innovations technologiques. Lorsque nous avons lancé la Royal Oak en acier inoxydable en 1972, utiliser de l’acier dans une montre sportive de luxe et le traiter comme de l’or était tout à fait inédit. Tant d'années plus tard, nous avons le courage de suivre à nouveau notre propre voie et de commercialiser des matériaux innovants. Magique, non?”

Une autre collection plaît particulièrement à Olivia Crouan: la Millenary Philosophique, des montres munies d’une seule aiguille. “Je trouve cette collection très intrigante car elle incite les gens, malgré l'agitation du monde actuel, à se réapproprier et à réfléchir à la notion du temps qui s’écoule. L'aiguille unique défie les conventions contemporaines de la mesure du temps. Et la collection nous rappelle que les montres étaient initialement un symbole émotionnel. C'est toujours le cas aujourd'hui.”

Millenary Philosophique: time is on your side Depuis sa première apparition en 1995, la Millenary – avec sa boîte elliptique, ses cadrans excentriques et son mouvement visible – s’est voulue une invitation à la créativité. Inspirée par l'architecture et l'art, cette montre mêle savoir-faire technique et design innovant. La collection a été conçue à l'origine pour les hommes mais, depuis l'apparition des premiers modèles pour femmes en 1998, elle n’a cessé de gagner en distinction au fil du temps, au point de n’être plus qu’exclusivement féminine depuis 2015. Les modèles créatifs et polyvalents sont conçus dans un large éventail de matériaux et arborent des techniques de finition variées, notamment des bords biseautés, des finitions satinées brossées et du Frosted Gold.