7 montres étanches | Les préférées de James Bond

Les montres détestant l'humidité, les modèles de plongée fascinent. Des préférées de James Bond, à la marque indépendante Doxa, voici sept modèles iconiques.

1 | Omega Seamaster 300

La préférée de James Bond

En 1995, à la sortie au cinéma du film "Golden Eye", James Bond a pour la première fois troqué sa Rolex contre une Omega. Ce fut le début d'une aventure qui dure depuis près de 30 ans. L'interprète de James Bond de l'époque, Pierce Brosnan, dans le rôle de l'officier de marine de Sa Majesté, a opté pour une "Seamaster". Et il faut admettre qu'il est difficile de ne pas être impressionné par la puissance de 007, le look vintage de sa montre et son superbe mécanisme d'entraînement (sans doute l'un des plus robustes et des plus précis de l'horlogerie contemporaine).

Avec son bracelet "maille milanaise" finement tressé, la nouvelle "Seamaster 300" (parce qu'elle est étanche à 300 mètres) fait un tabac. Le fond saphir est d'ailleurs gravé de la célèbre silhouette du commandant Bond.

2 | Rolex Submariner Date

Le grand classique

Après 70 ans, elle n'a toujours pas pris une ride. La "Submariner Date" de Rolex est la montre de plongée arborée par Sean Connery dans les premiers films de James Bond. Son design a été quelque peu modernisé au fil des ans, mais techniquement, ce modèle reste très fiable.

Lunette en céramique composite, aiguilles lumineuses, mécanisme d'entraînement "Rolex Superlative Chronometer", étanchéité jusqu'à trois cent mètres de profondeur et, pour couronner le tout, une valeur qui ne cesse de croître. Un investissement à l'épreuve de l'eau, en somme.

| À partir de 10.800 euros.

| rolex.com

3 | TAG Heuer Aqua Racer

Le come back

En 2018, Frédéric Arnault fait son entrée chez TAG Heuer. Deux ans plus tard, il est déjà président-directeur général. Du haut de ses 28 ans, l'une des premières ligne de sa to-do list était de faire revivre l'"Aquaracer", la montre de plongée emblématique de la maison.

Avec ses flancs découpés et son cadran aux lignes horizontales, cette Aquaracer a une allure très sportive. La lunette est dotée d'une échelle de 24 heures en deux couleurs: pratique pour lire l'heure dans un second fuseau horaire. Elle est étanche jusqu'à 300 mètres.

4 | Jaeger-LeCoultre Polaris Date

La surprenante

On n'associe pas forcément Jaeger-LeCoultre aux montres de plongée. Et pourtant. Il existe un modèle discret mais efficace dans la collection: la "Polaris Date". Avec son superbe design vintage, elle est étanche jusqu'à 200 mètres de profondeur.

Cette montre s'inspire de la "Memovox Polaris' de 1968. Elle possède deux couronnes sur le flanc droit: celle du haut permet de changer l'échelle de temps de plongée, celle du bas sert à régler l'heure et la date. Son coloris vert kaki, sa réserve de marche de 70 heures et son boîter de 42 millimètres en font un compagnon sous-marin élégant et très pratique.

5 | Longines HydroConquest

L'élégance incarnée

Se ruiner pour une montre de plongée? Ce n'est pas nécessaire, d'après Longines. Basé à Saint-Imier, en Suisse, depuis 1832, l'horloger a réédité l'un de ses modèles les plus emblématiques, l'"HydroConquest", en 2007. Une montre de plongée résolument contemporaine, masculine et technique.

Avec un diamètre généreux de 43 millimètres, la montre a de la puissance et de l'élégance à revendre. Le mécanisme d'entraînement a une autonomie de 72 heures, de quoi passer confortablement le week-end (sous l'eau ou à la surface).

Dans sa nouvelle palette de couleurs (noir et or), l'"HydroConquest" revêt un look sport-chic. Et tout cela pour un prix qui reste accessible.

6 | Blancpain Fifty Fathoms

La pionnière

50 brasses, soit l'équivalent de plus de 90 mètres. En 1953, la Marine française avait besoin d'une montre-bracelet capable de fonctionner jusqu'à cette profondeur. La maison suisse Blancpain a répondu à cette exigence avec la "Fifty Fathoms". Elle a défini les bases d'une montre de plongée: étanche, avec une couronne sécurisée, un mécanisme d'entraînement automatique, un cadran sombre contrastant avec des aiguilles lumineuses, une lunette unidirectionnelle et une protection antimagnétique.

Blancpain sort une édition anniversaire très limitée en 2023, spécialement pour fêter les 70 bougies du modèle. Heureusement, la version classique "Bathyscaaf" reste également disponible, désormais en titane.

7 | Doxa Sub 200 Professionnel

La pro

Doxa est un horloger peu connu 100% indépendant et spécialisé dans les montres de plongée. Son modèle emblématique "Sub" est aisément reconnaissable avec son cadran orange, qui reste clairement visible profondément sous l'eau. Autre caractéristique: le bracelet "grain de riz", signature de Doxa, est réglable pour s'adapter à une combinaison de plongée.

Ce modèle a été conçu dans les années 1960, comme en témoigne son aspect vintage. Mais il n'en s'agita pas moins d'une montre de plongée professionnelle, certifié à 200 mètres, avec mécanisme d'entraînement automatique. Pour les grands aventuriers, elle est également disponible dans une version étanche à 300 mètres et avec chronographe.