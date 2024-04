Au revoir le beige! | Votre intérieur doit refléter votre vie et personnalité

1 | La designer la plus productive

Faye Toogood

La designer Faye Toogood a une fois de plus fait honneur à sa réputation de "plume prolifique" du design. Elle présente une collection pour Tacchini, sa première collaboration avec la marque italienne. La collection "Cosmic" compte un canapé, un daybed, une étagère, une suspension, un miroir, une table basse et un bureau (une première pour Tacchini) avec la patte féminine de la Britannique et l'ellipse comme motif récurrent. Notre coup de cœur n'est autre que le daybed en satin en coussins empilés, évoquant la princesse au petit pois. Elle s'est inspirée de ses œuvres d'art pour concevoir les meubles ainsi que les sept tapis picturaux et colorés pour cc-tapis, marquant ainsi sa troisième collaboration avec la marque.