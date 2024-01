Bienvenue dans la Villa Ooievaar à Ostende, construite en 1935

Passé sulfureux

Le fait que le maître d’ouvrage comme l’architecte, Josef De Bruycker (1891-1942), étaient tous deux membres du parti d’extrême droite Verdinaso (Verbond van Dietsche Nationaal Solidaristen) n’a pas dissuadé McKenzie d’acheter la villa. "Je suis l’acquéreuse idéale pour cette propriété", déclare-t-elle. "En tant qu’étrangère, je peux aborder ce passé avec détachement et une certaine distance et c’est ce qui rend la chose intéressante. Je ne fais pas abstraction de l’histoire, mais je ne lui accorde pas trop d’importance non plus. Je la considère comme une machine à produire de nouvelles histoires et de nouvelles idées. Je crois au pouvoir de l’art de faire résonner le passé dans le présent. Je recherche les parallèles entre le monde d’hier et d’aujourd’hui. Et malheureusement, ils sont nombreux."