La Foire Design Miami/Paris en 5 temps fort

2 | Modernisme brésilien

Joaquim Tenreiro | Galerie Gokelaere & Robinson

3 | Le poulain de Mitterrand

Pierre Paulin

Pour les designers français, le plus grand honneur est de concevoir une pièce pour le Mobilier National. Depuis 400 ans, cette vénérable institution française produit et conserve des pièces uniques destinées aux rois, empereurs, ambassades et ministères. Le président François Mitterrand avait commandé au designer Pierre Paulin des meubles pour le palais de l’Élysée, dont un bureau et un fauteuil de bureau bleu et rose. Pour la première fois, ces meubles sont produits en série limitée par Paulin Paulin Paulin, le label de design dirigé par le fils de Pierre, Benjamin Paulin.