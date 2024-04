Le salon de design PAD ouvre à Paris | Nos incontournables

Ce mercredi 3 avril, le PAD, qui met à l’honneur le design des XXe et XXIe siècles, ouvre ses portes aux Tuileries à Paris. Parmi les 75 exposants, nous avons repéré Æquo, une galerie indienne qui présentera une armoire du Brésilien Humberto Campana , ‘Atuxuá’, un hommage aux masques indigènes brésiliens. Autre nom qui fera son entrée à la foire, le label parisien Theoreme Éditions , qui souhaite mettre en lumière la jeune génération de designers.

Lancé en 1998, le PAD a été l’un des premiers salons de design. Aujourd’hui, il y en a beaucoup d’autres et, dans la compétition pour retenir l’attention du public, ils sont nombreux à lancer des éditions à l’international, à l’image du PAD Londres, qui existe depuis plusieurs années. Citons Design Miami, qui a mis sur pied une édition à Bâle, à Paris et à Los Angeles, et le salon Alcova, basé à Milan, qui a également pris ses quartiers à Miami.