Les enceintes sans fil LSX II de KEF: la "hi-fi 2.0"

Le processus d'installation est particulièrement simple. Il suffit de télécharger deux applications sur votre smartphone: Google Home et KEF Connect. La première est nécessaire pour connecter les LSX II à votre réseau domestique, la seconde pour contrôler efficacement les enceintes. La boîte contient également une petite télécommande en plastique permettant de régler le volume ainsi que d'allumer ou éteindre les enceintes. KEF Connect constitue le centre de commande des LSX II et permet de régler le son, de sélectionner les sources appropriées et d'effectuer les mises à jour logicielles.

Petite remarque: les produits hi-fi sans application ni accès internet fonctionnent sans problème depuis des décennies, ainsi qu'en témoigne le marché florissant de la hi-fi vintage. Reste à voir si ce sera également le cas pour des produits tels que ces LSX II. Le consommateur demeure dépendant du fabricant pour les mises à jour logicielles et l'assistance après l'achat. La pérennité de ce support pour cette catégorie de produits relativement nouvelle reste incertaine. Jusqu'à présent, KEF a fourni des mises à jour régulières du logiciel, mais rares sont les produits technologiques qui bénéficient d'un support logiciel durant plusieurs décennies. Les acheteurs doivent en être conscients.

Les LSX II se font très discrètes dans tout intérieur. © David Yeow

Intégration complète, quasiment sans fil

Les KEF LSX II sont des enceintes actives dotées d'amplificateurs intégrés. Elles embarquent également un streamer permettant de lire Spotify et d'autres services de streaming directement via l'application. La radio internet et la lecture des fichiers audio disponibles sur votre réseau domestique font également partie des options. D'autres sources, telles qu'une platine vinyle ou un téléviseur, peuvent être connectées via une large variété de ports situés à l'arrière de l'enceinte droite. Assurez-vous cependant que votre platine dispose d'un préamplificateur intégré, car celui-ci n'est pas inclus dans ces enceintes.

Les LSX II sont "quasiment sans fil". Chaque enceinte étant équipée de son propre amplificateur, il est nécessaire de brancher les enceintes gauche et droite sur une prise de courant. Vous pouvez ensuite utiliser l'application KEF Connect pour streamer de la musique sans fil. Il est également possible d'interconnecter les enceintes KEF avec un câble Ethernet, ce qui est censé améliorer la qualité du son. En pratique, nous n'avons remarqué (pratiquement) aucune différence entre la connexion sans fil et la connexion filaire.

Pour ceux qui envisagent d'utiliser les LSX II comme enceintes de téléviseur, KEF a prévu un port HDMI ARC, une innovation pour cette deuxième génération de LSX. Celle-ci est très pratique, car les enceintes s'allument et s'éteignent en même temps que votre téléviseur. Vous pouvez aussi contrôler le volume avec la télécommande du téléviseur. Dans la pratique, cette connexion HDMI ARC fonctionne très bien, mais certains utilisateurs devront modifier les paramètres de leur téléviseur pour activer la connexion ARC. N'oubliez pas de vérifier si votre téléviseur prend en charge la fonction ARC, surtout s'il s'agit d'un modèle un peu plus ancien.

Les LSX II sont équipées à l'arrière d'une large sélection de connectiques supplémentaires. © KEF

Et le son des LSX II?

La bonne vieille stéréo, mais avec un twist moderne. L'effet stéréo, qui crée un champ sonore entre les enceintes gauche et droite et permet de distinguer très précisément les instruments, est ici pleinement présent. Les lignes vocales sont projetées dans l'espace avec une clarté quasi holographique. L'effet stéréo est saisissant, en particulier pour la musique acoustique. La musique acquiert une dimension et une profondeur rarement égalées par une enceinte Bluetooth diffusant depuis un point unique. Le twist moderne réside bien sûr dans le fait que les KEF y parviennent sans amplificateur externe ni streamer.

Nous avons également testé les LSX II en les connectant à une série de sources externes, dont un lecteur CD, notre téléviseur et une platine vinyle. À chaque fois, les KEF impressionnent par leur facilité d'utilisation et leur qualité sonore. Ceux qui n'ont jamais expérimenté de véritable système hi-fi chez eux découvriront certainement de nouveaux détails et de nouvelles émotions dans leur musique préférée. Grâce à leur port USB-C et à leurs dimensions compactes, les LSX II conviennent aussi parfaitement en tant qu'enceintes d'ordinateur et offriront une qualité sonore hi-fi convaincante sur votre bureau.

Les LSX II sont également parfaitement adaptées en tant qu'enceintes d'ordinateur haut de gamme. © David Yeow

Les LSX II présentent-elles des points faibles? Oui, lors de l'écoute de musique très complexe à des volumes élevés, la restitution peut s'avérer quelque peu désordonnée et les enceintes semblent alors perdre en maîtrise sur la musique. Les LSX II restent en effet soumises aux lois de la physique: une enceinte compacte ne peut pas produire le même "oumpf" (à défaut d'un meilleur terme) qu'une enceinte plus grande dotée d'une caisse de résonance plus large.

KEF propose un caisson de basse externe compact, le KC62, qui peut même être connecté sans fil aux LSX II à l'aide d'un adaptateur. Son ajout permet de profiter pleinement des basses et d'alléger la charge des LSX II compactes. Cependant, avec un prix de vente conseillé de 1.699 euros, l'acquisition d'un subwoofer KC62 supplémentaire représente un investissement considérable.

© David Yeow