"Paradis Apartment" à Ostende | L'art de mêler vacances et design

Après la surprise de la superbe vue sur mer au bout de la Kapucijnenstraat, la première chose qu’on remarque est le mix coloré de design d’art moderne belge qui, tel un fil rouge, passe du salon à la plus petite chambre de cet appartement conçu pour cinq personnes. "Des contacts et des amis nous ont dit qu’ils aimeraient que nous intégrions leurs pièces à notre projet", explique Albane Paret, qui s’est chargée de l’ameublement en associant de grands noms à d’autres moins connus.

Les tables d’appoint et le prototype de la future lampe Cassina du groupe de designers destroyers/builders côtoient le tapis ludique de Christoph Hefti de Maniera. La table de la salle à manger et les tabourets assortis sont une création unique de Midnight & Alexander et les artworks qui ornent les murs sont des éditions de la plateforme d’art Artlead, fondée par leur ami Thomas Caron.

En optant pour des modèles d’exposition et des prototypes chinés dans leur réseau, ils conservent une dynamique à l’intérieur, explique Albane Paret. "Ainsi, chaque visite est différente et la découverte de nouveautés s’inscrit au cœur de l’expérience."

Comme dans une salle d’exposition, les meubles et les objets du "Paradis Appartement" sont à vendre.

© Frederik Vercruysse

Une affaire de famille

"Instagram et les galeries regorgent de superbes pièces design, mais l’essence même du travail du designer, comme l’ergonomie, ne peut vraiment être appréciée qu’à la lumière de l’expérience personnelle." Ainsi, les visiteurs testent le confort du canapé, fruit de la collaboration entre Muller Van Severen et Kassl Éditions, s’inspirent de la combinaison audacieuse d’œuvres d’art colorées et apprécient les céramiques expérimentales. Comme dans une salle d’exposition, les meubles et les objets sont à vendre, à l’exception des meubles encastrés et de la verrerie ancienne, étonnamment moderne, héritage venu de la grand-mère d’Albane.

Choisir Ostende comme lieu de vacances est également une affaire de famille. Elle a grandi dans un appartement face à la mer à quelques rues de là, mais c’est surtout lui qui voulait à tout prix bénéficier de ce panorama: "C’était impératif!" Après un an et demi de recherches, l’opportunité de leur vie s’est présentée sur Biddit l’été dernier: un appartement mis en vente par Kom op tegen Kanker et la Blauwe Kruis van de Kust. "L’ancienne propriétaire et résidente faisait don de son appartement, et nous l’avons acheté à l’organisation caritative en août de l’année dernière."

Derrière l’îlot de cuisine en acier inoxydable sur mesure se trouve un meuble mural ondulé en placage de sapelli laqué, tous deux produits par l’Atelier Ternier. © FREDERIK VERCRUYSSE

Pièce majeure

Il n’y a pas de rénovation sans cette question essentielle: quels sont les éléments d’origine qui méritent d’être conservés? Le parquet en chêne motif point de Hongrie a été restauré et la cheminée en marbre, les étagères en verre et l’appui de fenêtre qui suit la baie vitrée ont été conservés.

Ils ont fait appel au célèbre duo de designers Fien Muller et Hannes Van Severen pour officier en tant que "regards supplémentaires", et l’ancienne salle de bains et la cuisine ont disparu. "Lorsqu’ils nous ont demandé pourquoi nous voulions conserver ces meubles de cuisine, j’ai senti que tout devait partir", explique la jeune femme. Ils ont ainsi fait place à ce qui constitue peut-être la pièce de résistance de cet appartement qui n’en manque pas.

L’ondulant meuble mural en placage de sapelli verni "haute brillance" contraste avec l’atmosphère par ailleurs lumineuse de l’espace de vie. Il fait office de présentoir et dissimule le tableau électrique ainsi que d’autres objets pratiques dont on hésite à se débarrasser. Le design est l’œuvre d’Atelier Ternier, un atelier gantois d’artisanat contemporain qui réalise, notamment, les meubles Maniera des architectes d’Office KGDV et de Bernard Dubois. "Son nom revient assez souvent, mais en dehors de ses tabourets LABT, Frank Ternier est relativement peu connu du grand public", explique Micha.

La paroi en bois d’un mètre de long a été construite, peinte et démontée dans l’atelier avant d’être remontée en pièces détachées pendant une tempête! Grâce au travail sur mesure, le bloc-cuisine compact en inox peut accueillir une poubelle, un lave-vaisselle, un four et un réfrigérateur. "Avec un compartiment congélateur", précise-t-il. Outre la vue sur la mer, c’était son deuxième impératif. "Pour les glaçons de l’apéritif, bien sûr!"

L’étagère modulaire "Stack" de Studio accueille la bibliothèque, une lampe signée destroyers/builders et un seau à glace/vase de Stéphane Barbier. © FREDERIK VERCRUYSSE