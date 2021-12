Aline Vandecasteele: "Plus que jamais, les personnes et les marques ont besoin de connexion"

La créatrice d’événements Aline Vandecasteele nous parle de ce qui la fait se lever de sa chaise: Oprah Winfrey, ses collaborateurs et les livres sur le développement personnel.

Quelle est la chaise de votre vie?

"Une ‘bubble chair’ avec une peau de mouton, conçue par le Belge Michel Lievens, parfaite pour lire, écrire ou boire du thé. C’est mon cocon. Mon appartement vient d’être rénové et j’ai opté pour beaucoup de design belge. Bien que je vive à l’étranger depuis dix ans, la Belgique me tient à cœur."

Fondatrice de l'agence Another A Story.

Basée à Londres et à New York.

Conceptrice d'événements, stratège de marque et scénographe pour Dior, Ruinart, Krug, Laura Mercier, Louboutin et Mejuri.

Sur quelle chaise auriez-vous aimé vous asseoir pour une journée?

"Sur celle d’Esmeralda Devlin ‘Es’ Devlin, une artiste et scénographe basée à Londres que j’admire. Elle a conçu des installations sculpturales à grande échelle et la scénographie des tournées d’Adele et de Beyoncé. Elle a conçu le pavillon britannique de l’Exposition universelle de Dubaï, ainsi que les cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques de 2012 et 2016. Son travail a été exposé au Victoria & Albert Museum à Londres. Mon rêve est de créer des installations design à grande échelle dans des lieux uniques."

Que faites-vous quand quelque chose vous tracasse?

"J’appelle ma sœur Laurence ou mes meilleures amies. Je lis aussi beaucoup de livres sur le bien-être émotionnel. ‘How to do the work’ de Nicole LePera et ‘Letting go’ de David R. Hawkins m’ont énormément touchée. J’ai créé un site web caritatif, www.anotherlovestory.org, où l’on peut commander gratuitement les livres inspirants que j’ai sélectionnés."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves?

"À ma gauche, Brené Brown, professeure et animatrice de podcasts, idéologue du leadership authentique et vulnérable, et, à ma droite, Oprah Winfrey. Ces deux femmes fortes ont changé le monde. Elles contribuent à la compréhension du fonctionnement du cerveau, à la façon de gérer les traumatismes et les peurs et de donner une place au passé. Elles nous apprennent à nous interconnecter de manière plus profonde. Et elles nous enseignent aussi qu’il est parfaitement normal d’être vulnérable."

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise?

"Mon agence et mes collaborateurs. Pour le moment, notre croissance est fulgurante et nous devons veiller à y faire face. Je voudrais que chacun puisse gérer le stress, tant sur le plan émotionnel que professionnel."

Vue en plein écran La créatrice d’événements Aline Vandecasteele dans son "fauteuil bulle" en peau de mouton du designer Michel Lievens. ©Moeez Ali

Qu’est-ce qui, récemment, vous a fait tomber de votre chaise?

"J’ai été surprise par la rapidité avec laquelle l’économie et le secteur événementiel se sont redressés après les premières vagues de la pandémie. Plus que jamais, les personnes et les marques ont besoin de connexion. Je remarque que l’Amérique se redresse beaucoup plus vite que l’Europe: Los Angeles et Miami sont en plein boum, encore plus que New York."

Restez-vous facilement assise?