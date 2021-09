Brussels Design September: les 3 galeries débutantes à ne pas manquer

À la recherche de nouvelles galeries dans la capitale? Sabato a profité des 15 ans du Design September pour découvrir trois nouveaux espaces qui ouvrent leurs portes.

La Bocca della Verità

Thème? Design contemporain.

Exposition? Le designer français Thibault Huguet (1989) crée des meubles qui se caractérisent par l’usage de matériaux et techniques variées, parfois ancestrales, oscillant entre artisanat et technologie. La designer belge Hélène del Marmol (1992) s’intéresse souvent à la magie des objets qui nous entourent, comme la bougie.

Vue en plein écran ©Jeroen Verrecht

Qui dirige la galerie? Jean-François Declercq dirige l’Atelier Jespers dans une maison de Victor Bourgeois et l’Area 42 dans un bâtiment de Michel Polak.

Particularité? Une nouvelle fois, Declercq réunit architecture et design contemporain. Ici, un espace postmoderne construit en 1989 par Michel Poulain (inconnu) à l’arrière de la maison Van Dyck de Gustave Strauven.

Coup de cœur? 'Very Big Candles' d’Hélène del Marmol, sortes de bougies totémiques qui font écho à la poésie de Constantin Brancusi et à l’irrévérence d’Ettore Sottsass.

'La bocca della verità #1' du 17.09 au 10.10 La Bocca della Verità, boulevard Clovis 85 à 1000 Bruxelles.

www.designseptember.be/fr/artiste/la-bocca-della-verita-gallery

Hectare Galerie

Thème? Bijou contemporain.

Vue en plein écran Boîte avec couvercle et Collier (laiton et laque). ©Lou Sautreau.

Exposition? 'Boîte avec couvercle' fait dialoguer le bijou avec son écrin, à travers des bagues-sculptures, des pendentifs renfermant les vœux les plus chers, des broches à ouvrir. Seize artistes belges et internationaux travaillent sur ce passage de l’extérieur vers l’intérieur.

Qui dirige la galerie? Chloé Noyon et Lou Sautreau, deux anciennes assistantes de la créatrice de bijoux Sabine Herman, qui avait ouvert l’espace il y a plus de 30 ans. Elles ont repris la galerie cette année et perpétuent le souhait de la fondatrice: être la vitrine du bijou contemporain.

Que peut-on y voir? Hectare présente à la fois les créations d’Herman, de Noyon et de Sautreau et celles d’artistes bijoutiers du monde entier.

Particularité? Combinant galerie et atelier de confection, Hectare est un laboratoire créatif où cohabitent pièces uniques et séries limitées.

Vue en plein écran Collier (turquoise et agathe). ©Edu Tarin.

'Boîte avec couvercle' du 23.09 au 23.10 Hectare Galerie, 86 rue Faider à 1050 Ixelles. www.hectare-galerie.be

Shåk Gallery

Thème? Design et art du XXe siècle et contemporain.

Vue en plein écran Sheridan et Åkesson ont réuni leurs noms pour créer 'Shåk', l'union de leurs deux mondes: Mexique et Suède. ©Sander de Wilde

Exposition? 'Naturally Magic'. La curatrice et critique de design contemporain Elien Haentjens souligne l’ADN multidisciplinaire de la galerie en présentant des œuvres textiles, céramiques, peintures et mobilier illustrant la beauté de la nature. Shåk se veut aussi être un lieu de dialogue entre œuvres des maîtres et voix contemporaines, rassemblées autour d’expositions thématiques.

Qui dirige la galerie? Marcela Sheridan et Bertil Åkesson, deux collectionneurs qui ont réuni leurs noms et cela donne 'Shåk', symbole de l’union de leurs deux mondes: Mexique et Suède.

Particularité? Des objets et du mobilier issus de la collection privée des fondateurs dialoguent avec des pièces d’artistes invités.

Coup de cœur? Les tabourets de destroyers/builders, réinterprétation des fenêtres aux formes organiques du centre culturel et sportif de Pompéi, conçu par l’architecte moderniste Lina Bo Bardi.

Vue en plein écran Les tabourets Destroyers/Builders, inspiré par Lina Bo Bardi. ©Shak Gallery