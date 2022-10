Catleen le Hardy, décoratrice d’intérieur: “Ici, on vit en symbiose avec la nature”

Le prix d’achat de la maison comprenait une œuvre de Michel Verjux et deux de Felice Varini: il s’agit d’un jeu de lignes jaunes qui forment un carré parfait vues d’un certain point.

Dîners avec des artistes

Dans l’ouvrage “Marc Corbiau – Architecte” (2000), Pierre Loze décrit sa genèse. “La rencontre avec ces clients exceptionnels était tout à fait fortuite. Tous deux sont collectionneurs d’art contemporain et connaissent à fond le monde de l’art. (…) Le minimalisme américain leur est familier, l’art conceptuel les passionne. Ils aiment aussi la musique contemporaine, ont organisé des concerts pour leurs amis et ont invité des compositeurs novateurs à Bruxelles. (…) Réinventer la vie, recevoir autrement: une maison où tout est différent, faite pour des dîners avec des artistes.”

Ces dîners ont porté leurs fruits: sur d’anciennes photos, on reconnaît des œuvres de Niele Toroni, Daniel Buren, Michel Verjux et Felice Varini, qui étaient alors des artistes conceptuels d’avant-garde, aujourd’hui devenus des valeurs sûres. Dans les années 70, ils venaient tous réaliser des œuvres in situ. La maison était ainsi mise en vente avec une projection lumineuse de Verjux et deux œuvres de Varini, dont les lignes jaunes qui forment un carré parfait vu d’un certain point.