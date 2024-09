Du garage aux ventes mondiales | L'histoire de la réussite du fabricant de lampes Jeroen De Ruddere

Comment allez-vous?

"Là, j’ai une hernie et je ne suis donc pas au meilleur de ma forme, mais ce n’est pas grave, car je suis très heureux. Je m’épanouis pleinement dans la création et la fabrication de luminaires. J’ai beaucoup de commandes à honorer et un nouveau modèle de lampe, la ‘CL140’, est sur le point de voir le jour. Je suis également comblé dans ma vie privée. J’ai une épouse formidable, de bons amis et une petite fille de trois ans qui grandit à toute vitesse. Récemment, j’ai réussi à trouver un meilleur équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie privée, ce qui me permet de me consacrer à la création. En effet, mon épouse a décidé de s’occuper du marketing de ma marque de luminaires et de mettre de l’ordre dans mon chaos créatif. Nous nous complétons à merveille."