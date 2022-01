Laurence Leenaert: "je rêve du sofa deux places en cuir seventies de Marzio Cecchi"

Laurence Leenaert, designer et artiste du studio LRNCE à Marrakech, nous parle de ce qui la fait se lever de sa chaise: Quincy Jones, prendre des décisions spontanées et être maharadja juste pour un jour.

Quelle est la chaise de votre vie? "Le canapé que j’ai fait fabriquer il y a deux ans, spécialement pour mon mariage, par Said, un artisan de Marrakech avec lequel j’adore travailler. C’est le seul meuble qui évoque autant de bons souvenirs et d’amour. Je ne m’attache pas facilement aux meubles ou aux objets, mais si je devais choisir le canapé de mes rêves, ce serait sans hésiter le sofa deux places en cuir seventies de Marzio Cecchi pour Studio Most. Ce modèle correspond parfaitement à ce que je suis et ce que je ressens."

Qui aurait sa place au dîner de vos rêves? "J’aimerais passer une soirée avec le musicien, auteur, compositeur, arrangeur et producteur Quincy Jones, et de préférence dans le New York des années 80. Je le retrouverais dans son bar-restaurant préféré, car je suis vraiment nulle en cuisine. Et, après le repas, j’aimerais danser avec lui jusqu’au bout de la nuit. J’aimerais aussi beaucoup dîner avec le réalisateur Wes Anderson: je voudrais le convaincre de participer au tournage d’un film à Marrakech."

Qu’est-ce qui vous fait vous lever de votre chaise? "J’adore Marrakech et le travail que je fais là-bas. J’aime les projets passionnants et les nouveaux défis: ça me donne de l’énergie! Découvrir des matériaux et en faire quelque chose de nouveau, voilà ce qui fait mon bonheur."

Sur quelle chaise aimeriez-vous vous asseoir pendant une journée? "Question difficile! J’aimerais être un maharadja et assister à des rituels indiens dans un magnifique palais près d’Ahmedabad. Une journée de beauté et d’harmonie."

Êtes-vous capable de vous poser? "Ce n’est pas vraiment mon truc. Le meilleur moyen de me détendre, c’est de dessiner en silence dans un bel environnement, de préférence à Paris."