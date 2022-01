Le monde intérieur de Lionel Jadot

Designer, architecte d'intérieur, scénariste, le Belge Lionel Jadot n'achète quasi rien de neuf. Il préfère la seconde main ou fabriquer lui-même les choses dont il a besoin.

Comment décririez-vous votre style personnel?

J’achète beaucoup de vêtements de seconde main et je porte encore des pièces que je mettais quand j’avais 17 ans. Je reviens d’un chantier dans les Alpes, où nous avons démonté un hangar qui contenait des salopettes et des vestes de ski des années 50. J’ai demandé au propriétaire si je pouvais les avoir. Je les ai nettoyées et réparées, et je porte maintenant une veste de ski bleue des années 50.

Vue en plein écran Le Britannique Nigel Cabourn achète des vieux vêtements de l’armée et de travail qu’il reproduit à l’identique. ©Getty Images

Et si j’achète quelque chose de nouveau, c’est un jeans de Candiani, une marque milanaise de denim avec de beaux tissus japonais. J’aime aussi Nigel Cabourn, un designer britannique qui achète des vieux vêtements de l’armée et de travail qu’il reproduit à l’identique, dans les mêmes tissus, et les produit en édition limitée.

Quel a été votre dernier achat coup de cœur?

Une lampe de Rikkert Paauw, un designer néerlandais qui vit et travaille à Bruxelles et qui aurait pu être mon frère. Lorsqu’il organise une exposition, il sillonne le quartier pendant une semaine avec son vélo cargo et fabrique ensuite des objets sur place, avec les matériaux qu’il a trouvés. Ses créations sont poétiques.

Quel est le plus beau souvenir que vous avez acheté?

Mon dernier voyage a été au Brésil, où j’ai visité plusieurs quincailleries à la campagne. C’est très intéressant, on y trouve des produits utilisés par la population locale. J’ai acheté des sangles tissées qui servent à fabriquer les selles de chevaux, ainsi que des cordons en peau de porc. Une fois enroulés, ce sont de très beaux objets. Quand je voyage, je reviens toujours avec une valise pleine de souvenirs.

Vue en plein écran Une lampe conçue par le Néerlandais Rikkert Paauw.

Quel est votre endroit préféré à la maison?

Une alcôve avec des fenêtres qui donnent sur le jardin, garnie d’un immense coussin de 2,5 x 2,5 mètres. C’est l’endroit idéal pour discuter en famille, lire ou faire la sieste. Nous l’appelons le carré.

"Mon bureau est rempli d’objets qui m’inspirent: des cailloux, un morceau de bois ou de métal, un objet ayant une forme particulière; ce genre de choses." Lionel Jadot Designer, architecte d'intérieur, scénariste

Que collectionnez-vous?

Vraiment de tout, je fais ça depuis ma jeunesse. Mon bureau est rempli d’objets qui m’inspirent: des cailloux, un morceau de bois ou de métal, un objet ayant une forme particulière; ce genre de choses.

Quel bâtiment vous a récemment époustouflé?

La Royale Belge à Bruxelles, un incroyable bâtiment de 1974 pour la réaffectation duquel j’ai remporté le concours. Sur 20.000 mètres carrés, il y aura notamment un hôtel, un bar, un restaurant et un club de sport. J’y suis souvent et je suis toujours aussi impressionné. J’en rêve même la nuit!

Vue en plein écran L'ancien siège de la Royale Belge à Bruxelles.

À quoi refusez-vous de dépenser de l’argent?

J’ai du mal à acheter quelque chose de neuf. Je viens d’une famille de fabricants de meubles et, quand j’étais enfant, je pouvais prendre tout ce qui tombait sur le sol de l’atelier. Je ramassais des morceaux de bois et de cuir que j’utilisais pour fabriquer mes jouets: cette attitude m’est restée. Quand j’ai besoin de quelque chose, je le fabrique. Ma voiture n’est pas neuve, mais d’occasion. La seule chose neuve que j’ai, c’est mon smartphone. J’achète même la plupart de mes livres au magasin de seconde main Pêle-Mêle. J’ai élevé mes enfants dans cet esprit. Pour mon dernier anniversaire, ma fille de 25 ans m’a offert des collages et des dessins qu’elle avait réalisés.

Quel est le gadget dont vous ne pourriez pas vous passer?

Un couteau que mon père m’a donné et que je porte toujours sur moi. Et un couteau de poche de Clem Vanhee. Ils ne me quittent jamais.

Qu’est-ce qui vous fait plaisir?

J’aime prendre une douche chaude suivie d’une douche froide. Ça me donne de l’énergie, comme sortir du sauna pour sauter dans la neige. J’aime aussi nager dans une rivière de montagne glacée. C’est vivifiant.

Quel est votre livre préféré?

“Empire of Space” de Todd Eberle, dans lequel il se met en quête de similitudes visuelles étonnantes. Par exemple, il place un pantalon Calvin Klein en regard d’une œuvre de Warhol, ou un lustre vintage en dialogue avec une peinture de plafond. Les bandes dessinées du ‘Garage hermétique’ de Moebius sont uniques et très inspirantes. Le style de dessin et l’histoire changent à chaque épisode.”

Vue en plein écran "Empire of Space" de Todd Eberle.

Pour terminer, bière ou vin?