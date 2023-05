Les plus beaux éclairages nouvelle génération pour la maison

À partir de 1.200 euros.

www.flos.com

3 | Lumineuse adaptation

Designer autodidacte, Giuseppe Ostuni a fondé Oluce en 1945. Ce label est toujours actif et réédite une de ses anciennes créations, la lampe "G.O." créée dans les années 60. Le design fonctionnaliste a été souligné par des accents dorés sur la charnière et la base. Disponible en lampe de table et lampadaire. Noir, bronze et rouge.

À partir de 768 euros.

www.oluce.com

4 | Quatuor du design

Franca Helg: retenez bien ce nom. Cette architecte et designer italienne a travaillé pendant plus de 30 ans avec Franco Albini. Elle également collaboré avec le fils d’Albini, Marco, et Antonio Piva. Nemo dépoussière un de leurs projets communs, la série "AS", un système modulaire permettant de composer différentes lampes, telles que l’applique "AS3C" et la suspension à trois bras "AS43C".

© Alberto Strada

À partir de 860 euros l’applique et de 3.450 euros la suspension.

www.nemolighting.com

5 | Extra large

L’iconique lampe de bureau "Naska" est issue des archives historiques de FontanaArte. Bien qu’il s’agisse d’une création anonyme, cet imposant classique est en production depuis 1933. Son 90e anniversaire est célébré par une version de 2,25 mètres de haut. Disponible en version indoor et outdoor.

À partir de 3.200 euros.

www.fontanaarte.com

6 | Mise à feu

En 1952, quand Le Corbusier construit un petit atelier dans le sud de la France, il a besoin de luminaires. Pour le Cabanon, il fabrique donc une lampe avec du papier calque et un porte-obus de mortier trouvé sur la plage. Cette lampe n’a jamais été mise en production jusqu’à ce que le fabricant italien Nemo Lighting comble cette lacune. La lampe, justement appelée "Cabanon", vient d’être ajoutée à sa ligne de lampes signées du Corbusier.

© Alberto Strada

Le nomadisme | Une idée lumineuse

La tendance majeure en matière de luminaires est la lampe de table sans fil. Cet éclairage rechargeable est une des conséquences de la révolution LED. Aujourd’hui, toute marque de luminaires qui se respecte se doit de proposer ce type de lampe nomade. Bonne nouvelle, avec l’arrivée de l’été, on va pouvoir la faire passer du salon à la terrasse! En voici une sélection.

1 | La "Portofino" de Nemo

© Alberto Strada

La légèreté a été le point de départ du designer Valerio Sommella pour la ‘Portofino’ de Nemo.

À partir de 170 euros.

www.nemolighting.com

2 | Les best-sellers de Tom Dixon

Tom Dixon a revisité ses trois best-sellers en version portable: ‘Melt’, ‘Bell’ et ‘Ston’e.

À partir de 300 euros.

www.tomdixon.net

3 | La lampe "1.0" de Warli

Paolo Zani a conçu la lampe ‘1.0’ pour Warli en aluminium recyclé provenant de canettes et de pièces de vélos, de bateaux et de motos.

Disponible sous peu.

www.warli.it

4 | L'applique invisible de Martinelli Luce

Grâce au plexiglas, cette applique semble disparaître.

Une création de Bellucci Mazzoni Progetti pour Martinelli Luce.

Disponible prochainement.

www.shop.martinelliluce.it

Les cinq créations les plus innovantes repérées à Euroluce

1 | Suprême

Avec la "Black Flag" pour Flos, Konstantin Grcic réinvente l’applique. Ce n’est pas la première a être dotée d’un bras, mais celui-ci s’étend à 3,50 mètres du mur, ce qui lui permet de se transformer en suspension. Et une fois replié, elle ressemble à une œuvre suprématiste. En noir ou en blanc.

Disponible à partir de cet automne.

www.flos.com

2 | En douceur

Les installations lumineuses de Thierry Dreyfus sont visibles lors des défilés de maisons de mode de Dior, Comme des Garçons ou Marni. Pour le jeune label français de luminaires DCWéditions, il a créé «Lampe B», une lampe aux formes organiques en plâtre qui, selon lui, est une douce sculpture d’où se dégage la lumière intérieure.

492 euros.

Disponible à partir du 31 mai.

www.dcw-editions.fr

3 | Polyvalentes

La marque de Michael Anastassiades propose des pièces fabriquées à la main, magnifiques mais extrêmement chères. Aujourd’hui, il propose les suspensions "Peaks". Ce modèle d’un prix abordable est en aluminium et se décline en six versions de un, deux ou trois cônes orientés vers le haut ou vers le bas et peuvant être combinées à l’infini.

© Alexandros Pissourios

À partir de 797 euros.

www.michaelanastassiades.com

4 | Triangle lumineux

Le prestigieux cabinet d’architecture suisse Herzog & de Meuron a conçu pour Artemide la lampe "Dreispitz", une interprétation graphique du tube industriel. L’élément triangulaire -disponible en vert, noir ou gris- peut être suspendu horizontalement ou verticalement, et peut accueillir un, deux ou trois tubes lumineux.

5 | Local

La marque mexicaine David Pompa recourt généralement à des matériaux locaux, dont des roches volcaniques comme le recinto, qui se forme quand la lave se refroidit rapidement au contact du sol. La dernière collection, "Ambra Toba", associe pierre et aluminium laqué.